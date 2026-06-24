كوريا الجنوبية تعلن عبور أربع سفن مضيق هرمز

سيؤل-سانا

أعلنت وزارة المحيطات والثروة البحرية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن أربع سفن عبرت مضيق هرمز بعد أيام من عبور سفينتين أخريين، عقب توقيع “مذكرة تفاهم إسلام أباد” بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة يونهاب عن الوزارة قولها: إن السفن الأربع تحمل على متنها 26 بحاراً كورياً جنوبياً، مشيرةً إلى أن إحدى هذه السفن، تتجه حالياً إلى كوريا الجنوبية.

وبخروج السفن الأربع من المضيق، تراجع عدد السفن الكورية الجنوبية العالقة في المنطقة إلى 18 سفينة، مقارنة بـ 26 سفينة كانت عالقة بنهاية شباط الماضي إثر إغلاق المضيق.

كما انخفض عدد البحارة الكوريين الجنوبيين العالقين إلى 108 بحارة، بينهم 75 على متن سفن كورية جنوبية و33 آخرون على متن سفن أجنبية.

وسجل مضيق هرمز حركة عبور محدودة وانتعاشاً تدريجياً لعدد من السفن التجارية، عقب توقيع مذكرة تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد فترات من التوتر وإعلانات متكررة بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة وتهديد باستهداف السفن.