منظمة التعاون الإسلامي تدين الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية

جدة-سانا

أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الممارسات التي تقوم بها إسرائيل بهدف تعميق الاستيطان وتعزيز سياسات الضم في الضفة الغربية.

وفي بيان صدر في ختام اجتماع استثنائي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية في جدة أمس الخميس، جدّدت المنظمة رفضها القرارات والإجراءات الأخيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية.

ودعا البيان إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وقوبلت الخطوات التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع وجوده غير القانوني في الضفة الغربية، برفض وإدانة عربيين ودوليين واسعين، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام.

وحذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين أمس الخميس، من خطورة المرحلة الراهنة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل ومحاولات فرض أمر واقع استعماري غير قانوني في الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف المخططات الاستيطانية وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

يشار إلى أن الاحتلال ومستوطِنيه يواصلون تنفيذ حملات اقتحام واعتقال وتخريب لممتلكات الفلسطينيين في بلدات ومدن الضفة الغربية، إلى جانب عمليات هدم واسعة للمنازل، بهدف تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.