الحكومة النمساوية تخفف إجراءات “مكابح أسعار البنزين” لحماية المستهلكين

فيينا-سانا

أعلنت الحكومة الائتلافية النمساوية اليوم السبت أنها ستقلص ما يعرف بـ”مكابح أسعار البنزين” التي أدخلتها في الآونة الأخيرة، وهو إجراء لمكافحة التضخم يهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقلت رويترز عن وزارة الاقتصاد قولها في بيان: “إن التخفيض في هوامش الربح سيُلغى اعتباراً من أول حزيران القادم، وستُخفض الضريبة إلى 1.7 سنت لكل لتر”.

وتجمع هذا الآلية بين خفض هوامش ربح تجار التجزئة وإعادة الزيادة في حصيلة ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين على هيئة خفض ضريبة البنزين، ما يستلزم أن تحدد الحكومة حجم العنصرين كل شهر.

يذكر أن التخفيض في هوامش الربح يبلغ حالياً بين 2.5 سنت و2.9 سنت يورو لكل لتر، في حين يبلغ التخفيض الضريبي سِنتَين لكل لتر.