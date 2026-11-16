السفارة الأمريكية في البحرين تحذر من مخاطر هجمات تستهدف مصالحها بالمنطقة

المنامة-سانا‏

حذرت السفارة الأمريكية في المنامة مواطنيها المقيمين في البحرين من تزايد مخاطر تعرض مصالح أمريكية في ‏المنطقة لهجمات مسلحة، داعية إياهم إلى توخي الحذر ومتابعة التنبيهات الأمنية والتطورات المتعلقة بحركة الطيران ‏والسفر.‏

ودعت السفارة، في تنبيه أمني نشرته مساء أمس الأحد، المواطنين الأمريكيين المسافرين من الشرق الأوسط وإليه إلى ‏متابعة المعلومات الصادرة عن المطارات وشركات الطيران، والتحقق من حالة رحلاتهم مباشرة، والاستعداد لاحتمال ‏إلغائها أو إغلاق المجالات الجوية أو حدوث اضطرابات في حركة السفر.‏

وأشارت إلى أن إيران وميليشيا الحوثيين ومجموعات أخرى مدعومة من طهران قد تستهدف مصالح أمريكية في ‏الخارج، بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية والمواقع المرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها، مؤكدة استمرار تقديم ‏الخدمات القنصلية الروتينية وخدمات التأشيرات في السفارة.‏

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وتصدت، أمس الأحد، ‏لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية بطائرات مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.‏