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السفارة الأمريكية في البحرين تحذر من مخاطر هجمات تستهدف مصالحها بالمنطقة

f131524191630 السفارة الأمريكية في البحرين تحذر من مخاطر هجمات تستهدف مصالحها بالمنطقة
السفارة الأمريكية في المنامة تحذر مواطنيها المقيمين في البحرين من تزايد مخاطر تعرض مصالح أمريكية في ‏المنطقة لهجمات مسلحة-صحيفة البلاد

المنامة-سانا‏

حذرت السفارة الأمريكية في المنامة مواطنيها المقيمين في البحرين من تزايد مخاطر تعرض مصالح أمريكية في ‏المنطقة لهجمات مسلحة، داعية إياهم إلى توخي الحذر ومتابعة التنبيهات الأمنية والتطورات المتعلقة بحركة الطيران ‏والسفر.‏

ودعت السفارة، في تنبيه أمني نشرته مساء أمس الأحد، المواطنين الأمريكيين المسافرين من الشرق الأوسط وإليه إلى ‏متابعة المعلومات الصادرة عن المطارات وشركات الطيران، والتحقق من حالة رحلاتهم مباشرة، والاستعداد لاحتمال ‏إلغائها أو إغلاق المجالات الجوية أو حدوث اضطرابات في حركة السفر.‏

وأشارت إلى أن إيران وميليشيا الحوثيين ومجموعات أخرى مدعومة من طهران قد تستهدف مصالح أمريكية في ‏الخارج، بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية والمواقع المرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها، مؤكدة استمرار تقديم ‏الخدمات القنصلية الروتينية وخدمات التأشيرات في السفارة.‏

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وتصدت، أمس الأحد، ‏لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية بطائرات مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.‏

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