البرلمان التركي يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك

أنقرة-سانا‏

أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء أمس الخميس، مشروع قانون التصديق على ‏اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.‏

وذكرت وكالة الأناضول أن مشروع القانون طُرح للتصويت في الجمعية العامة، عقب استكمال ‏مناقشات النواب بشأنه، وحظي بالموافقة، ليُقر بذلك مشروع القانون المتعلق بالتصديق على ‏الاتفاقية بين الدول الثلاث.‏

وشهدت مناقشات المشروع مداخلات لنواب من أحزاب سياسية مختلفة، تناولت أهداف الاتفاقية ‏وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، حيث أكد نواب من حزب العدالة والتنمية أنها تهدف إلى ‏تعزيز التعاون الأمني ومنع النزاعات، فيما أثار نواب من المعارضة تساؤلات بشأن آليات ‏تنفيذها، وانعكاساتها على الالتزامات الدولية لتركيا، ودور الرقابة البرلمانية في القرارات المرتبطة ‏بها.‏

وعقب إقرار المشروع، أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى جلال عدن، الانتقال إلى ‏مناقشة مشروع قانون يتعلق بمنصات الإقامة الرقمية الأجنبية، قبل أن يرفع الجلسة بسبب ‏غياب أعضاء اللجنة المعنية، على أن تُستأنف يوم الثلاثاء المقبل.‏

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أقرت، الأسبوع الماضي، مشروع قانون ‏التصديق على الاتفاقية، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة.‏

‏‌‏وفي 7 آب الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني ‏شهباز ‏شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك.‏

‏وتهدف الاتفاقية، التي تعكس رؤية مشتركة لتركيا وباكستان والسعودية تركز على الأمن ‌‏والاستقرار الإقليميين، إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك.‏