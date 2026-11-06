البرلمان التركي يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك

أنقرة-سانا
أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء أمس الخميس، مشروع قانون التصديق على اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة الأناضول أن مشروع القانون طُرح للتصويت في الجمعية العامة، عقب استكمال مناقشات النواب بشأنه، وحظي بالموافقة، ليُقر بذلك مشروع القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية بين الدول الثلاث.
وشهدت مناقشات المشروع مداخلات لنواب من أحزاب سياسية مختلفة، تناولت أهداف الاتفاقية وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، حيث أكد نواب من حزب العدالة والتنمية أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ومنع النزاعات، فيما أثار نواب من المعارضة تساؤلات بشأن آليات تنفيذها، وانعكاساتها على الالتزامات الدولية لتركيا، ودور الرقابة البرلمانية في القرارات المرتبطة بها.
وعقب إقرار المشروع، أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى جلال عدن، الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون يتعلق بمنصات الإقامة الرقمية الأجنبية، قبل أن يرفع الجلسة بسبب غياب أعضاء اللجنة المعنية، على أن تُستأنف يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أقرت، الأسبوع الماضي، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة.
وفي 7 آب الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك.
وتهدف الاتفاقية، التي تعكس رؤية مشتركة لتركيا وباكستان والسعودية تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك.