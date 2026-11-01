ترامب: أمامنا هدف أو هدفان عسكريان في إيران من بينهما جبل الفأس

واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية دمرت ‏جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال ‏أمام هدف أو هدفين يتعين التعامل معهما، من بينهما موقع يُشتبه في أنه ‏منشأة نووية يُعرف باسم “جبل الفأس”.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحفيين في مقر إقامته بولاية ‏فلوريدا: “قضينا على قدراتهم النووية، وما زال أمامنا موقع أو موقعان يجب ‏التعامل معهما، لكن يمكننا إنجاز ذلك في غضون عشر دقائق”، لافتاً إلى أن ‏موقع جبل الفأس من بين المواقع التي يتعين استهدافها، وأن التعامل معه قد ‏يتم خلال وقت قصير.‏

وفي رده على سؤال بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ‏الأسبوع المقبل، تجنب ترامب تقديم تفاصيل بهذا الشأن، مشيراً إلى أن ‏الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها، بعدما قال: “إن قوات بلاده ‏دمرت القدرات البحرية والجوية الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي”.‏

وجدد ترامب تأكيده بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال: “إن ‏المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تسير بشكل جيد، لكن كما تعلمون، فهم ‏ليسوا جديرين بالثقة تماماً”.‏

وكان ترامب أكد أمس السبت، أن الولايات المتحدة لن تشن ضربات على ‏إيران قبل موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مجدداً اعتقاده بأن ‏الحرب ستنتهي قريباً، ومشدداً على أن الأولوية تتمثل في ضمان عدم امتلاك ‏طهران سلاحاً نووياً.‏