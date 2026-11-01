ترامب: أمامنا هدف أو هدفان عسكريان في إيران من بينهما جبل الفأس

واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية دمرت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال أمام هدف أو هدفين يتعين التعامل معهما، من بينهما موقع يُشتبه في أنه منشأة نووية يُعرف باسم “جبل الفأس”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحفيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا: “قضينا على قدراتهم النووية، وما زال أمامنا موقع أو موقعان يجب التعامل معهما، لكن يمكننا إنجاز ذلك في غضون عشر دقائق”، لافتاً إلى أن موقع جبل الفأس من بين المواقع التي يتعين استهدافها، وأن التعامل معه قد يتم خلال وقت قصير.
وفي رده على سؤال بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران الأسبوع المقبل، تجنب ترامب تقديم تفاصيل بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها، بعدما قال: “إن قوات بلاده دمرت القدرات البحرية والجوية الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي”.
وجدد ترامب تأكيده بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال: “إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب تسير بشكل جيد، لكن كما تعلمون، فهم ليسوا جديرين بالثقة تماماً”.
وكان ترامب أكد أمس السبت، أن الولايات المتحدة لن تشن ضربات على إيران قبل موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مجدداً اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً، ومشدداً على أن الأولوية تتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.