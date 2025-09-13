ارتقاء 16 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 16 فلسطينياً، وأصيب العشرات منذ فجر اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم جثامين 12 فلسطينياً جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته، مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم.

إلى ذلك فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة، صوب منتظري المساعدات الإنسانية بمنطقة وادي غزة وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة العشرات، ما يرفع عدد ضحايا استهداف الاحتلال لمناطق توزيع المساعدات إلى 4479 شهيداً ، وأكثر من18091 مصاباً.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال قصفها على شمال القطاع ومدينة غزة وتفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

وارتقى أمس 70 فلسطينياً في قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 64756 شهيداً، و164059 مصاباً.