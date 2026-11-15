رابطة العالم الإسلامي تدين محاولات الحوثيين استهداف مكة ومناطق مدنية بالسعودية

مكة المكرمة-سانا‏

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة ومناطق مدنية في ‏المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيدة بنجاح الدفاعات الجوية السعودية في إحباطها جميعاً.‏

وذكرت الرابطة في بيان أن أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى، جدد تنديده بهذه ‏الهجمات الإرهابية المتعمدة، مؤكداً أنها تنتهك حرمة المقدسات والدماء المعصومة، وتستفز مشاعر أكثر من ملياري ‏مسلم، فضلاً عن مخالفتها القيم الدينية والمبادئ الإنسانية.‏

وأشار العيسى إلى أن هذه الأفعال تجسد نهجاً إرهابياً ينتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية والإنسانية، وتشكل ‏خيانة للدين والمسلمين.‏

وجددت الرابطة، باسم مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية والشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، تضامنها ‏الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لردع الاعتداءات، وصون حرمة المقدسات وحماية ‏أرواح الآمنين.‏

وكانت رابطة العالم الإسلامي أدانت في بيان مماثل منتصف الشهر الماضي، اعتداءات ميليشيا الحوثي على مواقع ‌‏مدنية في المملكة العربية السعودية التي أدت أمس إلى إصابة أربعة مدنيين ‏وتضرر منازل سكنية في العاصمة ‏الرياض.‏

وكانت الرابطة أدانت، في بيان مماثل منتصف الشهر الماضي، اعتداءات ميليشيا الحوثي على مواقع مدنية في ‏المملكة، التي أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين وتضرر منازل سكنية في العاصمة الرياض.‏