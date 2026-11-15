رابطة العالم الإسلامي تدين محاولات الحوثيين استهداف مكة ومناطق مدنية بالسعودية

مكة المكرمة-سانا
أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة ومناطق مدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيدة بنجاح الدفاعات الجوية السعودية في إحباطها جميعاً.
وذكرت الرابطة في بيان أن أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى، جدد تنديده بهذه الهجمات الإرهابية المتعمدة، مؤكداً أنها تنتهك حرمة المقدسات والدماء المعصومة، وتستفز مشاعر أكثر من ملياري مسلم، فضلاً عن مخالفتها القيم الدينية والمبادئ الإنسانية.
وأشار العيسى إلى أن هذه الأفعال تجسد نهجاً إرهابياً ينتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية والإنسانية، وتشكل خيانة للدين والمسلمين.
وجددت الرابطة، باسم مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية والشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لردع الاعتداءات، وصون حرمة المقدسات وحماية أرواح الآمنين.
وكانت رابطة العالم الإسلامي أدانت في بيان مماثل منتصف الشهر الماضي، اعتداءات ميليشيا الحوثي على مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية التي أدت أمس إلى إصابة أربعة مدنيين وتضرر منازل سكنية في العاصمة الرياض.
وكانت الرابطة أدانت، في بيان مماثل منتصف الشهر الماضي، اعتداءات ميليشيا الحوثي على مواقع مدنية في المملكة، التي أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين وتضرر منازل سكنية في العاصمة الرياض.