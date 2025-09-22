بريطانيا تُدرج اسم دولة فلسطين على خرائطها لأول مرة

لندن-سانا

حدّثت الحكومة البريطانية خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تُشير سابقًا إلى “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لتدرج “فلسطين” بدلًا منه، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس، الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وفي مؤشّر مبكّر إلى التغييرات التي طرأت نتيجة الاعتراف، غيّرت بعض صفحات وزارة الخارجية الإلكترونية الإشارة من “الأراضي الفلسطينية المحتلة” إلى “فلسطين”، كما تظهر هذه التغييرات على الصفحات التي تُقدّم نصائح السفر إلى إسرائيل وفلسطين، وفي قائمة بعثات وزارة الخارجية البريطانية في الخارج، وعلى الخرائط الرسمية للمنطقة.

وبهذا، أصبحت بريطانيا ثالث دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطين، بعد كندا وأستراليا، إضافةً إلى البرتغال، وهي الدول الأربعة التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، أمس.

ومن المتوقع أن تعلن عدة دول أخرى، على رأسها فرنسا، اعترافها بفلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، الذي يُعقَد اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.