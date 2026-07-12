قطر والإمارات تبحثان خفض التصعيد وتعزيز استقرار المنطقة

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ‌‏ثاني، في اتصال هاتفي السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ‏الخارجية ‏الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية ‏والجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في ‏المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الاتصال تناول أيضاً علاقات التعاون بين ‌‏البلدين وسبل دعمها وتطويرها.‏

وأكد آل ثاني ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى ‌‏التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية ‌‏الملاحة في مضيق هرمز، مجدداً دعم قطر للمساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر ‌‏والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.‏

وتأتي هذه المباحثات ‏في إطار الجهود العربية والدولية ‌‏المتواصلة لتثبيت وقف إطلاق ‏النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع تجدد التصعيد الذي انعكس ‌‏على أمن ‏المنطقة، وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.‏