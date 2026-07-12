قطر والإمارات تبحثان خفض التصعيد وتعزيز استقرار المنطقة

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الاتصال تناول أيضاً علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وأكد آل ثاني ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مجدداً دعم قطر للمساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود العربية والدولية المتواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع تجدد التصعيد الذي انعكس على أمن المنطقة، وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.