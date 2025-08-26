روسيا تدعو إسرائيل لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم المجاعة في غزة

موسكو-سانا

دعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بعد وصول الوضع الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تهدد حياة عشرات الآلاف من الأطفال.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم” أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، ما يهدد حياة نحو 132 ألف طفل دون سن الخامسة، بينهم 41 ألفاً يعانون من سوء تغذية حاد، مشيرة إلى أن المجاعة مرشحة للامتداد إلى مناطق خان يونس ودير البلح بحلول نهاية أيلول المقبل، وفقاً لتقديرات أممية.

وشددت الخارجية الروسية على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، إلى جميع المحتاجين في القطاع، مؤكدة أن استمرار الحصار يفاقم الكارثة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر.

كما كشفت الوزارة أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تعمل على صياغة مشروع قرار جديد يهدف إلى تجاوز الكارثة الإنسانية في غزة، معربة عن أملها في أن يتم اعتماد هذه الوثيقة في أقرب وقت ممكن.

وتؤكد روسيا أن استمرار الحصار على غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتدعو موسكو إلى تحرك دولي عاجل يضمن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات دون عوائق، كما تعوّل على دعم مجلس الأمن لمبادرة جديدة تضع حداً لتدهور الأوضاع في القطاع.

