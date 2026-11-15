تحذير أممي من خسائر بشرية واقتصادية جراء تجاوز العالم عتبة 1.5 درجة مئوية

نيويورك-سانا

حذّر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية، مؤكداً أن كل ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يزيد الخسائر البشرية والاقتصادية.

وقال ستيل، في تصريح لشبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد: إن “كلفة كل جزء إضافي من الدرجة وكل عام فوق هذه العتبة تُقاس بملايين الأرواح البشرية وتريليونات الدولارات من الخسائر الاقتصادية”.

دعوات إلى تنفيذ التعهدات المناخية

ودعا ستيل، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، إلى ترجمة التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، ولا سيما تنفيذ اتفاق دبي بشأن التحول عن الوقود الأحفوري، وتسهيل حصول الدول النامية على التمويل اللازم للتكيف مع التغير المناخي.

وأوضح أن المؤتمر يركز على تحويل الالتزامات والأهداف المناخية إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد موجات الحر والفيضانات والجفاف، وما تسببه من أضرار للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الجفاف يؤثر في إنتاج الغذاء ويسهم في ارتفاع الأسعار، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا.

خفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة

وأشار ستيل إلى تراجع توقعات الاحترار العالمي من أكثر من أربع درجات مئوية قبل إقرار اتفاق باريس للمناخ إلى نحو 2.6 درجة، معتبراً ذلك مؤشراً على أهمية العمل المناخي، لكنه شدد على ضرورة مواصلة الجهود للحد من تجاوز عتبة 1.5 درجة، وجعل أي تجاوز لها في أضيق نطاق ولأقصر مدة ممكنة.

ووصف اتفاق “كوب 28” بشأن التحول عن الوقود الأحفوري في منظومات الطاقة بأنه إنجاز تاريخي، داعياً إلى تنفيذه بالكامل بصورة عادلة ومنصفة ومنظمة.

أمن الطاقة والاستثمارات النظيفة

وأكد ستيل ترابط أمن الطاقة والعمل المناخي، مشدداً على ضرورة ضمان إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة بالتوازي مع خفض الانبعاثات. وأوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير شبكات الكهرباء يقلل تعرض الدول لتقلبات الأسعار العالمية.

ولفت إلى أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة بلغت نحو تريليوني دولار خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن تسريع التحول إليها يوفر فرص عمل ويسهم في الحد من التلوث وتحسين الصحة العامة.

تمويل التكيف والذكاء الاصطناعي

وحذّر ستيل من أن صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة رأس المال يعيقان تنفيذ مشروعات المناخ في البلدان النامية، مؤكداً أن الوفاء بالتعهدات التمويلية يعزز قدرة الاقتصادات والمجتمعات وسلاسل الإمداد على مواجهة الأزمات.

ووصف الذكاء الاصطناعي بأنه “سلاح ذو حدين”، لما يوفره من فرص لتطوير الحلول المناخية، مقابل استهلاكه كميات كبيرة من الكهرباء والمياه لتشغيل مراكز البيانات، داعياً إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الموارد في تشغيلها.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في توسيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي.

وختم ستيل بالتأكيد على أن العمل المناخي بات مسألة بقاء، فضلاً عن دوره في دعم الأمن الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وتُعدّ عتبة 1.5 درجة مئوية أحد الأهداف الرئيسية لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي دعا إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، تفادياً لأشد تداعيات التغير المناخي.