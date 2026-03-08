الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 16 طائرة مسيّرة إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله في بيان: إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثماني طائرات مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي، كما جرى اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيّرة أخرى شرق مدينة الرياض.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، فقد تم أيضاً إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة باتجاه الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض، مؤكداً عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات بين المدنيين جراء إسقاط الطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضربات العسكرية المتبادلة منذ الـ 28 من شباط الماضي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى جانب اعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت دول الخليج العربي والأردن والعراق ودولاً إقليمية أخرى.