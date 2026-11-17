واشنطن-سانا



أظهرت دراسة علمية حديثة أن ميل بعض الأهل إلى مطالبة أطفالهم بالتفوق الدائم وتحقيق نتائج مثالية، إلى جانب التشدد في التعامل مع أخطائهم، قد يرتبط بظهور مشكلات نفسية وسلوكية لديهم، مثل القلق والخوف من الفشل والميل إلى لوم الذات والتشدد مع النفس.



وذكرت منصة ساينماغ العلمية، في تقرير لها أمس الإثنين، أن الدراسة التي أجراها باحثون في العلوم النفسية والدماغية والأشعة بجامعة واشنطن، ونُشرت نتائجها في دورية «Child Psychiatry & Human Development»، تناولت العلاقة بين السمات الشخصية للوالدين وأساليب تعاملهم مع مشاعر أطفالهم، ومدى ارتباطها بقدرة الأطفال على تنظيم انفعالاتهم.



وأوضحت النتائج أن ارتفاع مستوى المثالية لدى الوالدين يرتبط بزيادة ميل الأطفال إلى التشدد مع أنفسهم والاهتمام المفرط بأدائهم ونظرة الآخرين إليهم، إلى جانب ارتفاع بعض المؤشرات المرتبطة بالقلق والاكتئاب والمشكلات السلوكية، مثل العدوانية ومخالفة القواعد.



وبيّنت الدراسة أن الأطفال كانوا أكثر قدرة على تنظيم مشاعرهم عندما يساعدهم الأهل على فهم المشكلات التي تواجههم والتفكير في حلول لها، كما أظهرت أن تأثير الاستجابات العقابية في الأطفال يختلف باختلاف مستوى المثالية لدى الوالدين.



وأكدت الدراسة أهمية مساعدة الأطفال على اكتساب مهارات حل المشكلات وتنمية قدرتهم على تنظيم انفعالاتهم، إلى جانب مساعدة الوالدين على تخفيف نزعتهم إلى المثالية، وتقبل الأخطاء وعدم التشدد في تقييم النتائج.



وتبرز الدراسة أهمية تحقيق التوازن في تربية الأطفال بين تشجيعهم على النجاح والتفوق، وتجنب مطالبتهم بالتميز الدائم أو تحميلهم ضغط تحقيق نتائج مثالية، مع تقبل أخطائهم وتعثرهم بوصفهما جزءاً طبيعياً من التعلم والنمو، وعدم ربط تقديرهم لأنفسهم بدرجاتهم وإنجازاتهم، بل توفير الدعم والتشجيع لهم في مختلف الظروف.