مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في كندا

مونتريال-سانا
قُتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي والمشتبه به في إطلاق نار، أمس الإثنين في مونتريال بكندا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الكندية قولها: إن الهجوم أودى بشرطي ومواطن، كما أدى إلى إصابة شرطي آخر بجروح.
وقال قائد شرطة مونتريال فادي داغر: إن ”الشرطة تلقت بلاغاً عن إطلاق نار في حي كوت دي نيج في مونتريال”، موضحاً أنه لدى استجابة الشرطة، حصل تبادل لإطلاق النار، حيث كان المهاجم المشتبه به يطلق النار من داخل مبنى مستخدماً بندقية.
وأكد مقتل شرطي واحد، وإصابة شرطية بجروح خطرة، موضحاً أن حياتها ليست في خطر.
ولم تُعرف هوية القتيل المدني، في حين أعلنت الشرطة مقتل مطلق النار.
وقُتل تسعةُ أشخاصٍ في شباط الماضي، في حادثي إطلاق نار داخل مدرسة ومنزل في إحدى المناطق النائية غرب كندا.