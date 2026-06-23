مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في كندا

photo 2026 06 23 05 11 20 مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في كندا

مونتريال-سانا‏

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي والمشتبه به في إطلاق نار، أمس الإثنين في مونتريال ‏بكندا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الكندية قولها: إن الهجوم أودى بشرطي ومواطن، ‏كما أدى إلى إصابة شرطي آخر بجروح.‏

وقال قائد شرطة مونتريال فادي داغر: إن ‌”‎الشرطة تلقت بلاغاً عن إطلاق نار في حي ‏كوت دي نيج في مونتريال”، موضحاً أنه لدى استجابة الشرطة، حصل تبادل لإطلاق النار، ‏حيث كان المهاجم المشتبه به يطلق النار من داخل مبنى مستخدماً بندقية‎.‏

وأكد مقتل شرطي واحد، وإصابة شرطية بجروح خطرة، موضحاً أن حياتها ليست في ‏خطر.‏

ولم تُعرف هوية القتيل المدني، في حين أعلنت الشرطة مقتل مطلق النار.‏

وقُتل تسعةُ أشخاصٍ في شباط الماضي، في حادثي إطلاق نار داخل مدرسة ومنزل في ‏إحدى المناطق النائية غرب كندا.‏

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