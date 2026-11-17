“فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف الألمانية اعتباراً من 4 كانون الأول تاريخ النشر: 2026/11/17 1:34 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 1:34 مساءً “فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف الألمانية اعتباراً من 4 كانون الأول القادم. الخارجية الألمانية: توضع الآن الأسس لسوريا حرة ومستقرة ونساهم في ذلك برفع العقوبات استمرار نزوح الأهالي من منطقة الليرمون في حلب جراء استهداف قسد المنطقة بالرشاشات وقذائف الهاون جمعية غراس الخير تختتم مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام بحفل ترفيهي في دمشق فعالية ترفيهية وتوعية للأطفال الأيتام في دمشق محافظة دمشق: صرف الدفعة الخامسة من بدلات الإيجار لمستحقي ماروتا سيتي خلال اليومين المقبلين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ألمانيادمشقدوسلدورفسورياشركة فلاي شام مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الطوارئ تبحث مع مفوضية اللاجئين تفعيل رؤية “سوريا من دون مخيمات” آخر الأخبار صحة حالات بأعراض متشابهة بعدة محافظات.. والصحة تؤكد أن لا مؤشرات على وجود مرض معدٍ دولي الأمم المتحدة: المسيّرات تسببت بمقتل نحو 80 % من المدنيين في السودان خلال 2026 اقتصاد كندا والصين تتفقان على خفض إضافي للرسوم الجمركية