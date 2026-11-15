الأردن يقبض على إسرائيلي تسلل إلى المياه الإقليمية للمملكة

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد، إلقاء القبض على إسرائيلي تسلل بحراً إلى المياه الإقليمية الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان عبر منصة “إكس”: إن قيادة القوة البحرية الملكية رصدت شخصاً يحاول التسلل سباحة من الجانب الإسرائيلي باتجاه المياه الإقليمية الأردنية، موضحاً أنه جرى التحرك إلى الموقع وضبط المتسلل وتحويله إلى الجهات المختصة.

وفي كانون الثاني عام 2020، أصدر القضاء الأردني حكماً بالسجن أربعة أشهر بحق إسرائيلي، بعد إدانته بتهمتي “التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة” و”حيازة مخدرات”.

وتنص القوانين الأردنية على معاقبة التسلل إلى أراضي المملكة من دون سلاح بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، فيما تتراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.