ماكرون: فرنسا وحلفاؤها اعترضوا ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي

باريس-سانا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن بلاده وحلفاءها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي أمس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن الناقلة (تاغور) احتُجزت صباح أمس الأحد في المياه الدولية بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين”، مضيفاً: إنّ من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار وتمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات”.

وتفرض عدة دول غربية عقوبات على مئات السفن ضمن ما يسمى “أسطول الشبح الروسي” منذ العام 2022، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وتخضع نحو 600 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومنذ أيلول الماضي، اعترضت قوات فرنسية ثلاث سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة لـ”الأسطول الشبح”، قبل أن يُسمح لها بمواصلة الإبحار بعد دفع مالكيها غرامات.

وغالباً ما تغيّر سفن “الأسطول الشبح” الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة يُعرف بـ”تبديل الأعلام”، أو تستخدم بيانات تسجيل غير صالحة في محاولة لتجنّب تتبّعها.

