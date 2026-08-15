تصعيد واسع بين روسيا وأوكرانيا بهجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ

كييف-موسكو-سانا



شهدت الساعات الماضية تصعيداً لافتاً بين القوات الروسية والأوكرانية، إذ تبادل الطرفان هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار واسعة، وفق بيانات رسمية من الجانبين.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية، قصفت القوات الروسية منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا 21 مرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرانفورم” عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فياتشيسلاف تشاوس.

وشملت الهجمات الروسية منطقة مارهانيتس في دنيبروبيتروفسك، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ ثلاثة أشهر، وإصابة 11 شخصاً آخرين، في حين أدى قصف روسي لمنطقة سيمينيفكا إلى إصابة فتاة في الـ 13 من عمرها جراء رد فعل حاد تجاه القصف والتوتر المصاحب له، إضافة الى تضرر منازل وسيارات.

اعتراض مسيّرات روسية

وفي السياق ذاته، أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت، وفقاً لما نقلته وكالة “أوكرانفورم” أن الدفاعات الجوية تمكنت من تحييد 124 طائرة مسيّرة روسية، وثلاث طائرات من طراز بانديرول منذ مساء أمس الجمعة، وأشار إلى تسجيل إصابات في 16 موقعاً، وسقوط شظايا في موقع واحد، دون ذكر تفاصيل أخرى.

استهداف روسي للموانئ الأوكرانية

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” استهداف مستودع وقود في ميناء يوجني بأوديسا جنوب أوكرانيا، وزورق دوريات كان يرافق شحنات عسكرية، إضافة إلى البنية التحتية العسكرية في ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أسقطت 598 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مقاطعات روسية عدة، بينها بيلغورود وبريانسك وكالوغا ولينينغراد وموسكو وإقليم كراسنودار والقرم، إضافة إلى بحر آزوف والبحر الأسود.



كما أعلنت الوزارة اعتراض 7078 طائرة مسيّرة خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى تدمير زوارق مسيّرة أوكرانية في البحر الأسود.



ومنذ بداية عام 2026، أصبحت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى أكثر تواتراً بشكل ملحوظ، بينما تصل مسافة إصابة بعض الأهداف لـ 800–1000 كيلومتر.



وتشمل الأهداف مصافي النفط، والمستودعات، والمنشآت اللوجستية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية، وأنظمة الدفاع الجوي الروسية.



وبموازاة ذلك، وسعت روسيا نطاق ضرباتها الجوية والصاروخية المكثفة لتطال العمق اللوجستي والاقتصادي الأوكراني، وسط اعتماد موسكو على مزيج معقد يجمع بين الطائرات المسيّرة الانتحارية والمسيرات النفاثة السريعة.