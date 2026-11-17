أهالي قرية الجبين بريف حماة يطالبون بإيصال الكهرباء لتأمين احتياجات السكان ومياه الشرب
الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام
علبي: سوريا تمثل اختباراً جديداً للمجتمع الدولي وفرصة لترجمة الدعم إلى شراكة
انطلاق معرض فرص العمل في طرطوس بمشاركة أكثر من 65 شركة وجهة
زيادة بعدد السجلات التجارية وتسجيل الشركات في حمص
لتمكين الشباب اقتصادياً.. افتتاح معرض لمخرجات مشروع “التأهيل المهني ودعم الأعمال” في حلب
فرع إكثار البذار في إزرع يباشر بيع بذار القمح والشعير للموسم الجديد
بدء توزيع مازوت التدفئة المدعوم في حمص
Sign in to your account
تذكرني