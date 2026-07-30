إجلاء الآلاف في جزيرة كريت اليونانية مع استمرار الحرائق

أثينا-سانا

أجلت السلطات اليونانية نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة كريت بسبب حريق تؤججه رياح قوية وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائبة محافظ مدينة ريثيمنو السياحية بالجزيرة ماريا ليون قولها في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس: “أجلينا نحو 8 آلاف شخص مساء أمس، بينما شهد جنوب المدينة صباح اليوم رياحاً وصلت سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت ليون أن النيران دمرت منازل ومنشآت زراعية، وتسببت بنفوق مواش، لكن حجم الأضرار الدقيق لا يزال غير معروف إلى حين السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق الذي اندلع الأربعاء في كريت عن مقتل عنصرين من فرق الإطفاء، قبل أن يلقى عنصر ثالث حتفه خلال مشاركته في عمليات إخماد الحرائق قرب غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز.

وأوقفت السلطات اليونانية أربعة أشخاص من بينهم رئيس بلدية جزيرة باروس ونائبه، في إطار التحقيق بشأن الحريق الذي اندلع ظهر الثلاثاء في مكب للنفايات على الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل سيكلاديس.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لفرانس برس: إن أربع سفن، من بينها سفينة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، تتمركز قبالة أغيا غاليني للمشاركة في عمليات إجلاء إذا دعت الحاجة.

وتوقّع موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني في أثينا، أن تبقى الرياح قوية جداً في جنوب جزيرة كريت طوال اليوم، وتمت الاستعانة بأكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة إطفاء، إلا أن الرياح العاتية تعيق عمل معظم الوسائل الجوية.

وبحسب هيئة الحماية المدنية اليونانية، رُفعت حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي في عدد من المناطق، بينها كريت وأثينا وشرق بيلوبونيز ومعظم جزر بحر إيجة.