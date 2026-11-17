أكثر من 19 ألف قطعة من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى المشفى الوطني في الرقة تاريخ النشر: 2026/11/17 12:12 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 12:15 مساءً أكثر من 19 ألف قطعة من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى المشفى الوطني في الرقة، بهدف تأمين احتياجات المرضى وضمان استمرارية الخدمات العلاجية، ولا سيما لمرضى الكلى تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في دير الزور يقدّم مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية خدمات طبية مجانية لنحو 7 آلاف نسمة المؤسسة السورية للمخابز تواصل تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز لرفع كفاءة الإنتاج شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا في المنامة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةمستلزمات طبيةمشفى الرقة الوطني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الطوارئ تبحث مع مفوضية اللاجئين تفعيل رؤية “سوريا من دون مخيمات” آخر الأخبار انفوغراف أكثر من 19 ألف قطعة من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى المشفى الوطني في الرقة فيديو أهالي قرية الجبين بريف حماة يطالبون بإيصال الكهرباء لتأمين احتياجات السكان ومياه الشرب ثقافة وفنون المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 17 من تشرين الثاني 2026