أكثر من 19 ألف قطعة من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى المشفى الوطني في الرقة، بهدف تأمين احتياجات المرضى وضمان استمرارية ‏الخدمات العلاجية، ولا سيما لمرضى الكلى