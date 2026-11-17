دمشق:

1 – محاضرة للسيدات بعنوان “كيف يتجلى اسم الخالق في حياتنا”، تلقيها الأستاذة بشرى معنية، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ورشة عمل بعنوان “فن الأوريغامي”، بإشراف الأستاذة نهى جليلاتي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – جلسة تلخيص كتاب بعنوان “الفصل بين النفس والعقل”، يقدمها المهندس عبد الله علوش، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان “علم غيّر مسار حياة”، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان “الصحة النفسية بين الضغوط والتعافي”، تلقيها الأستاذة لجين عباس، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:30 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان “التمويل الإسلامي والتنمية الاقتصادية المحلية”، يلقيها الدكتور محمد سامر قصار، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

7 – عرض أفلام “حدوتة”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”رامايانا”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – حملة تشجير بعنوان “ريفنا أخضر”، في حديقة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – حملة تشجير بعنوان “ريفنا أخضر”، في حديقة المركز الثقافي العربي بالكسوة (البناء الجديد)، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان “داء السكري: المراقبة، الوقاية، العلاج”، تقدمها الدكتورة صابرين حلاوة والأستاذان أسمهان الخازم وعامر الطير، في النافذة الثقافية بقدسيا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – عرض مسرحي كوميدي تعليمي للأطفال والعائلة بعنوان “ماشا والدب”، تقدمه فرقة عمو سعيد، على مسرح المركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 3:00 عصراً.

5 -ورشة مجانية في الروبوتات للطلاب من الابتدائي حتى الجامعي، في مركز نماء في مدينة دوما، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حمص:

1 – فعاليات معرض كتاب الطفل وتتضمن ورشة “كيف تكتب قصتك الأولى” الساعة الـ 2:00 ظهراً، و”قراءة قصص جماعية” الساعة الـ 3:00 عصراً، وورشة “ارسم قصتك” الساعة الـ 4:00 عصراً، في قاعة الطفل بالمركز الثقافي في حمص.

2 – فعالية بعنوان “قراءة القصص ورسمها” ضمن فعاليات معرض كتاب الطفل، تضم نشاط قراءة القصص تقدمه مرح شقحبي وورشة “ارسم قصتك” تقدمها راما الدقاق، في قاعة الطفل بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – جلسة تعريفية بعنوان “مسار التمكين” للاستعداد لمسابقات التوظيف، في المركز الثقافي في القصير، الساعة الـ 3:00 عصراً.

حماة:

1 – فعالية توعوية وتفاعلية للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للسكري بعنوان “معاً نحو طفولة أكثر وعياً وصحة”، يقدمها الدكتوران عبد الله حبيب ومنال الهويش وأخصائية التغذية العلاجية لمى بارودي، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – محاضرة ثقافية تراثية بعنوان “صناعة النواعير”، يقدمها الباحثان راما تركاوي ويحيى ظاظا، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

طرطوس:

1 – محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للسكري بعنوان “التدخل المبكر لمكافحة داء السكري”، تقدمها الدكتورة حلا عيسى، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة رسم بعنوان “ريشة ولون”، بإشراف فريق ثقافة الطفل، في مدرسة “عز الدين إسماعيل” في قرية سنديانة عين حفاض بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ندوة بعنوان “الذكرى الثلاثون لرحيل الشاعر محمد عمران”، يشارك فيها الأدباء مالك صقور وعلم الدين عبد اللطيف والدكتور محمد إبراهيم علي، ويديرها منذر يحيى عيسى، في صالة فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – عرض فيلمي الأطفال والعائلة المدبلجين “لوكا” و”رابونزل”، وفيلم الأكشن والدراما والجريمة “زنزانة 211″، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 – ندوة بعنوان “عين الشرقية.. حكاية تراث”، يقدمها أحمد صقر ونبيل عجمية والمهندسة مجدولين سليمان، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نشاط لذوي الهمم بعنوان “البائع”، يقدمه المهندسون واجدة جبور وميسون غيا ومحمد خضور، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – فقرة بعنوان “الكتابة المسرحية”، وورشة في الخط العربي لربط الحرف الأوغاريتي القديم مع تطور الخطوط العربية وتصميم لوحات جدارية، في مدرسة آفاق المستقبل باللاذقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – عرض مسرحي بعنوان “أسطورة السيد ميت”، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – جلسة قراءة ونقاش لليافعين بعنوان “صديقي كورتيزول”، تقدمها الأستاذة ثريا بشماف، في المركز الثقافي بالأتارب، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أم أخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – نشاط تفاعلي بعنوان “الكتاب خير جليس”، تقدمه الآنسة أحلام الهرابة، في معهد المتفوقين بصبيخان، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان “إضاءات بين سطور السيرة النبوية”، يقدمها الأستاذ محمد النكا، في المركز الثقافي العربي في القورية، الساعة الـ 5:30 مساءً.

الرقة:

ندوة لتكريم باقة من المعمرين المؤثرين في المجتمع تحت شعار “قفي أيتها السنون لنرى ثمارنا في أبنائنا”، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 6:00 مساءً.