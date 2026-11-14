البحرين وفرنسا تبحثان أمن الملاحة والتعاون الاستراتيجي

باريس-سانا

بحث ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، اليوم السبت، تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية وأمن الممرات البحرية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا” أن الجانبين أكدا أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، ولا سيما في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمجال الصناعي.

ونوه الأمير سلمان بمواقف فرنسا الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها، وإسهاماتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين وضمان سلامة الملاحة والتجارة الدولية، فيما أكد ماكرون الحرص على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت البحرين وفرنسا وقعتا في الـ 6 من شباط الماضي اتفاق تعاون دفاعي مشترك في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال مباحثات رسمية عقدت بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.