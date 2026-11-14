السبت 14 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: البحرين وفرنسا تبحثان أمن الملاحة والتعاون الاستراتيجي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

البحرين وفرنسا تبحثان أمن الملاحة والتعاون الاستراتيجي

photo 2026 11 14 10 51 34 البحرين وفرنسا تبحثان أمن الملاحة والتعاون الاستراتيجي
من لقاء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين مع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي-ديوان ولي العهد البحريني

باريس-سانا

بحث ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، اليوم السبت، تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية وأمن الممرات البحرية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا” أن الجانبين أكدا أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، ولا سيما في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمجال الصناعي.

ونوه الأمير سلمان بمواقف فرنسا الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها، وإسهاماتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين وضمان سلامة الملاحة والتجارة الدولية، فيما أكد ماكرون الحرص على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت البحرين وفرنسا وقعتا في الـ 6 من شباط الماضي اتفاق تعاون دفاعي مشترك في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال مباحثات رسمية عقدت بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الرئيس التركي يصدق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع ‏السعودية
مقتل فلسطينيين اثنين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال في قطاع غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية
قتلى في حادث تصادم بين سيارتي شرطة وركاب في بريطانيا
خسائر فيضانات نيبال تتجاوز 2.5 مليار دولار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار