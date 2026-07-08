الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

الكويت-سانا

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، عن تصدّي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان على منصّة إكس: “إنّ أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وكانت مصادر أمنية بحرية كشفت أمس الثلاثاء عن تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب ساحل سلطنة عمان، وأدانت الكويت بشدة الاستهداف الإيراني للناقلة وأكدت موقفها الثابت والداعم لأمن المملكة واستقرارها، ورفضها أي اعتداء يمس أمنها أو يعرّض مصالحها ومقدراتها للخطر.