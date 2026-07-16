التعاون الإسلامي: ما يشاع عن نية كولومبيا افتتاح سفارة في ‏القدس ‏تراجع مؤسف عن دعمها لفلسطين‏

‏جدة-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ما تناولته وسائل ‏الإعلام بشأن نية كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ‏أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً مؤسفاً عن مواقف كولومبيا التاريخية الداعمة ‏للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.‏

وأكدت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني “أن من شأن هذا الأمر أن ‏يلحق ضرراً بالعلاقات والمصالح المشتركة بين كولومبيا والدول الأعضاء في ‏منظمة التعاون الإسلامي”.‏

وأعربت الأمانة العامة عن رفضها هذه الخطوة غير القانونية باعتبارها تشكل ‏انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن رقم ‌‏476، 478، التي تؤكد أن أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تغيير طابع ‏مدينة القدس أو وضعها القانوني والديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية، وتطلب من ‏الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.‏

ودعت منظمة التعاون”حكومة كولومبيا إلى التراجع عن هذا القرار غير ‏القانوني، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام على أساس حل ‏الدولتين، والالتزام بمسؤولياتها بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات ‏الصلة”.‏

وكان الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو، قطع في أيار من ‏عام 2024 العلاقات الدبلوماسية مع ” إسرائيل” احتجاجاً على حرب الإبادة ‏التي تشنها على قطاع غزة.‏

والشهر الماضي فاز ” أبيلاردو دي لا إسبرييا” المدعوم من الولايات المتحدة ‏في الانتخابات الرئاسية الكولومبية، وسيتولى مهامه رسمياً في 7 آب المقبل.‏

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمس الأربعاء، أنه اتفق مع ‏نظيره الكولومبي المعين عمر بولا إسكوبار، على استئناف العلاقات ‏الدبلوماسية والاقتصادية بين الجانبين “بشكل كامل”، وافتتاح سفارة لكولومبيا ‏في القدس المحتلة.‏