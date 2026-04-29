الأمم المتحدة: حوالي 1,2 مليون شخص في لبنان مهددون بانعدام الأمن الغذائي جراء الحرب

نيويورك-سانا

حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية مرجحة أن تطال الأزمة أكثر من مليون و200 ألف شخص خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب بيان مشترك من منظمة الأغذية والزراعة “فاو” وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية نقلته وكالة “فرانس برس”، فقد أدى التصعيد الأخير الحاد في أعمال العنف الذي شهده لبنان إلى تدهور في الأمن الغذائي، وبدّد التحسنات الأخيرة المحرزة في هذا المجال ما دفع البلاد مجدداً إلى حالة من الأزمة.

وأكد البيان أن ذلك يعد “تدهوراً ملحوظاً مقارنة بالفترة الممتدة من تشرين الثاني 2025 إلى آذار2026 حيث قدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنحو 874 ألف شخص أي نحو 17% من السكان” ويعزى هذا التدهور وفقاً للبيان إلى “تفاقم عدة عوامل من أبرزها النزاع المتجدد والنزوح والتحديات الاقتصادية المستمرة”.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي بدأت في 2 آذار الماضي إلى نزوح أكثر من مليون شخص وفقاً للسلطات.

ودخل وقف لإطلاق النار لعشرة أيام حيز التنفيذ اعتباراً من 17 نيسان الجاري قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديده لثلاثة أسابيع في 23 نيسان الجاري.