رئيس باراغواي يستقيل على خلفية أزمة مصرفية أثارت احتجاجات واسعة

أسونسيون-سانا‏

أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، على خلفية أزمة ‏مصرفية تفجّرت عقب انهيار بنك “أوينو”، وأثارت احتجاجات شعبية وضغوطاً سياسية متزايدة ‏طالبت بتنحيته.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن بينيا قوله، في رسالة مصورة نشرها عبر منصة “إكس”: “إنه اتخذ ‏قرار الاستقالة حرصاً على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي والحفاظ على المؤسسات ‏الديمقراطية”، مؤكداً أن أولويته تتمثل في ضمان إعادة أموال المودعين وحماية الأموال العامة ‏ومدخرات المواطنين.‏

وجاءت الاستقالة بعدما وضع المصرف المركزي بنك “أوينو” تحت إجراءات التسوية، إثر ‏اكتشاف انخفاض نسبة الملاءة المالية لديه إلى ما دون الحد القانوني المطلوب، الأمر الذي ‏أدى إلى تجميد حسابات نحو 2.9 مليون عميل وتعذر وصولهم إلى أموالهم.‏

وتصاعدت الضغوط على بينيا عقب اتهامات أطلقها نواب في المعارضة بشأن سوء إدارة ‏الأزمة ووجود تضارب في المصالح، على خلفية امتلاكه سابقاً أسهماً في مجموعة “فاسكيز” ‏التي تملك البنك، قبل أن يتخلى عن حصته عام 2025.‏

وفي تطور سياسي لافت، صوّت مجلس النواب في باراغواي بالإجماع على عزل بينيا عقب ‏إعلانه الاستقالة، فيما يتطلب استكمال إجراءات العزل موافقة مجلس الشيوخ، وسط توقعات ‏بتولي نائب الرئيس بيدرو أليانا مهام الرئاسة خلفاً له.‏

وأثارت الأزمة موجة غضب في البلاد، مع خروج احتجاجات في العاصمة أسونسيون، وسط ‏مخاوف بشأن مصير الودائع والأموال العامة، وانعكاسات انهيار البنك على ثقة المواطنين ‏بالقطاع المصرفي.‏