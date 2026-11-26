واشنطن-سانا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، في لقاء عقد في فلوريدا مساء أمس الأربعاء، تطورات ملفات روسيا وأوكرانيا والحرب مع إيران، إلى جانب سبل تعزيز الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الصناعات العسكرية لدى الولايات المتحدة ودول الحلف.

وذكر بيان مشترك نشره موقع الحلف، اليوم الخميس، أن المباحثات تناولت أهمية تجنب روسيا أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا، سواء عن قصد أو من دونه، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لها في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى مواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي والاستثمار في القاعدة الصناعية، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت خلال قمتي الحلف في لاهاي وأنقرة.

وكان قادة الحلف أقروا خلال قمة لاهاي في حزيران 2025 التزاماً برفع الإنفاق الدفاعي والاستثمارات المرتبطة بالأمن إلى ما يعادل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بحلول عام 2035، منها 3.5 بالمئة للإنفاق الدفاعي الأساسي، وما يصل إلى 1.5 بالمئة للاستثمارات في البنية التحتية والأمن والقدرات الصناعية ذات الصلة.

وفي قمة أنقرة التي عُقدت في تموز 2026، ركز الحلف على تنفيذ التزامات قمة لاهاي وتعزيز قدراته الدفاعية والصناعية، وأعلن عن مشتريات عسكرية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، إلى جانب توسيع الطاقة الإنتاجية المشتركة.