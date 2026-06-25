ترامب يعلن مشاركته في قمة الناتو بأنقرة ‏

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه المشاركة في القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يومي السابع والثامن من تموز المقبل.
ونقلت وكالة الأناضول عن ترامب قوله خلال لقائه الأمين العام للحلف مارك روته في البيت الأبيض أمس الأربعاء: إن مشاركته في القمة تأتي تقديراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن تركيا عضو مهم وفاعل في حلف الناتو، وتمتلك قدرات عسكرية كبيرة وصناعة دفاعية متطورة.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية حمله أخباراً إيجابية إلى أنقرة تتعلق بملف بيع محركات الطائرات ومقاتلات “إف-35″، قال ترامب: “من المحتمل أن أفعل شيئاً سيجعل الرئيس أردوغان سعيداً جداً”.
وفي السياق أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن ملف بيع مقاتلات “إف-35” لتركيا ما زال قيد المراجعة، لافتاً إلى وجود إجراءات قانونية تشمل الكونغرس الأمريكي، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على دراسة الملف بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
من جهته، أكد الأمين العام للناتو مارك روته أهمية تركيا داخل الحلف، مشيراً إلى امتلاكها قاعدة صناعات دفاعية كبيرة تضم نحو ثلاثة آلاف شركة تعمل في مختلف أنحاء دول الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وكان ترامب وجّه في مناسبات عدة انتقادات لحلف الناتو، داعياً الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الدفاع داخل الحلف.