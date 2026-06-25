ترامب يعلن مشاركته في قمة الناتو بأنقرة ‏

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه المشاركة في القمة السادسة والثلاثين لحلف ‏شمال الأطلسي “الناتو”، المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يومي السابع والثامن من ‏تموز المقبل.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن ترامب قوله خلال لقائه الأمين العام للحلف مارك روته في ‏البيت الأبيض أمس الأربعاء: إن مشاركته في القمة تأتي تقديراً للرئيس التركي رجب ‏طيب أردوغان، مؤكداً أن تركيا عضو مهم وفاعل في حلف الناتو، وتمتلك قدرات ‏عسكرية كبيرة وصناعة دفاعية متطورة.‏

ورداً على سؤال بشأن إمكانية حمله أخباراً إيجابية إلى أنقرة تتعلق بملف بيع محركات ‏الطائرات ومقاتلات “إف-35″، قال ترامب: “من المحتمل أن أفعل شيئاً سيجعل الرئيس ‏أردوغان سعيداً جداً”.‏

وفي السياق أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن ملف بيع مقاتلات “إف-‌‏35” لتركيا ما زال قيد المراجعة، لافتاً إلى وجود إجراءات قانونية تشمل الكونغرس ‏الأمريكي، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على دراسة الملف بما يتوافق مع القوانين المعمول ‏بها.‏

من جهته، أكد الأمين العام للناتو مارك روته أهمية تركيا داخل الحلف، مشيراً إلى ‏امتلاكها قاعدة صناعات دفاعية كبيرة تضم نحو ثلاثة آلاف شركة تعمل في مختلف ‏أنحاء دول الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة.‏

وكان ترامب وجّه في مناسبات عدة انتقادات لحلف الناتو، داعياً الدول الأعضاء إلى ‏زيادة مساهماتها في ميزانية الدفاع داخل الحلف.‏