الصفدي و روبيو يبحثان التصعيد بالشرق الأوسط وآفاق استعادة الأمن والاستقرار إليه

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، التصعيد الخطير في الشرق الأوسط وآفاق استعادة الأمن والاستقرار إليه، إضافة إلى عدد من القضايا الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الوزير الأمريكي جدد خلال اتصال هاتفي مع الصفدي أمس الخميس، إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على المملكة وعلى دول عربية وإسلامية أخرى، منوهاً بدور المملكة في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره أكّد الصفدي أهمية العلاقات الأردنية الأمريكية واستمرار العمل على تطويرها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق الخميس، أن من مصلحة كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الدفع باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران عملياً في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله، قبيل توجّهه إلى فرنسا للالتحاق باجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: إن “هناك تقدماً في المحادثات مع إيران.. هناك دولاً وسيطة تنقل الرسائل”، واصفاً الأمر بأنه “عملية جارية”.