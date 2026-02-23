مصرع شخص وفقدان آخرين جراء غرق قارب مهاجرين بين كرواتيا والبوسنة

زغرب-سانا

لقي شخص مصرعه وفقد آخرون، جراء غرق قارب يستقله مهاجرون في نهر على الحدود بين كرواتيا والبوسنة.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة قوله في بيان اليوم الإثنين: إن حرس الحدود في منطقة هرفاتسك كوستاينيتسي على بعد حوالي 900 كيلومتر من زغرب، تلقّى نداءات استغاثة من منطقة نهر أونا.

وأضاف: إن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، دون الكشف عن جنسياتهم، حيث عثرت الشرطة على جثة رجل، وأنقذت آخر، وتواصل عمليات البحث في منطقة النهر للعثور على آخرين.

وتشكّل كرواتيا محطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البلقان.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون في كانون الأول الماضي، إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين في نهر سافا شرقي كرواتيا.