هيومن رايتس ووتش: تسليح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين يفاقم التهجير القسري ‏للفلسطينيين ‏

نيويورك-سانا‏

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن تسليح سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‏المستوطنين المسؤولين عن اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ‏وتمويلهم ومنحهم الحصانة، يفاقم بشكل متزايد تهجير الفلسطينيين قسرياً ويهدد بمحو ‏عشرات القرى والبلدات.‏

هجمات تؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين

تهجير 107 قرية وبلدة منذ 2023‏

وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الخميس أن عنف ‏المستوطنين أدى إلى تهجير 107 قرى وبلدات فلسطينية بشكل كلي أو جزئي، ما ‏طال نحو 5900 فلسطيني منذ كانون الثاني 2023، مشيرة إلى مقتل 15 فلسطينياً، ‏بينهم طفلان، على يد المستوطنين منذ بداية العام الجاري وحتى 24 تموز الماضي.‏

وأضافت أن أعمال العنف تصاعدت خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، وشملت ‏القتل والاعتداءات الجسدية والانتهاكات النفسية والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى ‏إحراق وتدمير وسرقة الممتلكات.‏

اعتداءات بوجود قوات الاحتلال

وأوضحت المنظمة أنها أجرت تحقيقاً خلال نيسان وأيار الماضيين شمل هجمات ‏المستوطنين على سبع قرى وبلدات فلسطينية، هي المغيّر ومخماس والطيبة في ‏محافظة رام الله والبيرة، وجالود وقريوت في محافظة نابلس، وخربة حمصة والمعرّجات ‏في الأغوار.‏

وبيّن التحقيق أن المستوطنين هاجموا الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي بعض الحالات ‏وقعت الاعتداءات بالتزامن مع وجود وحدات من جيش الاحتلال أو بينما كان الجنود ‏يقفون دون تدخل، ما ساهم في تكريس نمط من التهجير القسري.‏

استهداف مصادر الرزق والأمن الغذائي

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن الهجمات تستهدف بشكل متزايد سبل عيش ‏الفلسطينيين وأمنهم الغذائي، عبر تقييد وصولهم إلى مراعي الماشية ومصادر المياه، ‏وسرقة المواشي أو قتلها، وتدمير الأراضي الزراعية والمحاصيل أو إحراقها.‏

وأشارت إلى أن هذه الممارسات دفعت العديد من الفلسطينيين إلى بيع ماشيتهم ‏بخسارة أو تحمل تكاليف إضافية لتوفير الأعلاف، معتبرة أن تدمير مصادر الرزق ‏يخلق ظروفاً قسرية تدفعهم إلى مغادرة مناطقهم.‏

تصاعد غير مسبوق في معدلات الهجمات

ولفتت المنظمة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أفاد ‏بأن عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير القسري جراء هجمات المستوطنين ‏وعمليات الهدم والطرد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تجاوز العدد ‏المسجل خلال عام 2025 بأكمله.‏

كما وثق ” أوتشا” ما معدله 6.6 هجمات يومياً من قبل المستوطنين خلال العام ‏الجاري، أسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، وهو أعلى معدل ‏تسجله الوكالة في أي عام.‏

توسع البؤر الاستيطانية

ولفتت المنظمة إلى أن البؤر الاستيطانية تستخدم غالباً كنقاط انطلاق للهجمات ضد ‏الفلسطينيين، مشيرة إلى معطيات نقلتها عن منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية تفيد ‏بإقامة 248 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال فترة حكومة بنيامين ‏نتنياهو الحالية، بينها 65 بؤرة منذ بداية عام 2026 وحتى الأول من آب الماضي.‏

وأضافت أن منظمات إسرائيلية أفادت بأن هذه البؤر تسيطر فعلياً على أكثر من ‏مليون دونم من الأراضي، أي ما يقارب 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، معتبرة ‏أن ذلك يعكس اتساع نطاق الاستيلاء على الأراضي بالتوازي مع تصاعد عنف ‏المستوطنين.‏

دعوات للمساءلة ووقف الانتهاكات

ولفتت هيومن رايس ووتش إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على ‏السلطة المحتلة أن تقوم، قسرا، بنقل أو تهجير أو ترحيل السكان المدنيين في ‏الأراضي المحتلة، كلياً أو جزئياً، والاستثناء الوحيد هو الإخلاء المؤقت لمنطقة ما ‏إذا كان ذلك ضرورياً لأمن السكان أو لأسباب عسكرية ملحة.‏

وأكدت أن سلطات الاحتلال لم تفِ بالتزاماتها بحماية الفلسطينيين ومنع اعتداءات ‏المستوطنين والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بل ساهمت في تمكين هذا العنف عبر ‏استمرار تقديم الدعم المادي للمجموعات المسؤولة عن الانتهاكات.‏

ودعت المنظمة الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الانتهاكات في ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك فرض عقوبات على المتورطين، وتعليق ‏نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ودعم ‏تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها.‏

وشددت على أن المساءلة يجب ألا تقتصر على المستوطنين الذين ينفذون ‏الاعتداءات، وإنما تشمل أيضاً الجهات التي تمكنهم وتوفر لهم الدعم والحماية