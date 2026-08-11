قتلى وإصابات في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

كييف وموسكو-سانا

أسفرت هجمات روسية على أوكرانيا عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، فيما قتل شخص وأصيب آخرون في ضربة أوكرانية على مدينة فورونيج الروسية.

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف قوله: “إنّ الجيش الروسي شنّ الليلة الماضية هجوماً “كبيراً” بالصواريخ والقنابل الموجهة على زابوريجيا، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وتضرر مبانٍ سكنية ومنشآت غير مخصصة للسكن.

كما أشار رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر غانجا إلى أن الجيش الروسي شنّ هجوماً بطائرات مسيّرة، وقصف بالمدفعية خمس مناطق في إقليم دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فتى يبلغ 15 عاماً، إضافة إلى إصابة خمسة.

فيما أفادت هيئة الطوارئ الوطنية الأوكرانية باندلاع حريق في مستودع بالعاصمة كييف، وإصابة شخص واحد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن هجمات استهدفت شركات في القطاع العسكري الصناعي ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف و زابوروجيا، باستخدام صواريخ ماكس.

وفي المقابل كثّفت أوكرانيا ضرباتها على المدن الروسية مساء أمس، وأوضح حاكم منطقة فورونيج (غرب روسيا)، أن غارة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل رجل يبلغ 49 عاماً وإصابة آخرين، مشيراً إلى أن الضربة استهدفت مركزاً لوجستياً ومستودعات تابعة لشركة كبيرة في المنطقة.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متواصلاً في الهجمات المتبادلة، حيث كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، بينما تواصل روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية، وفي مقدمتها العاصمة كييف.