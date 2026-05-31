الهند تخفض الرسوم الجمركية على صادرات النفط ومشتقاته

نيودلهي-سانا

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم السبت، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات الطائرات، لمدة أسبوعين بدءاً من أول حزيران المقبل.

ونقلت رويترز عن الحكومة الهندية قولها في بيان: “إنه بموجب القرار الجديد تم تحديد الرسوم على صادرات البنزين عند مستوى 1.5 روبية أي ما يعادل 0.0158 دولار للتر الواحد، في حين حددت الرسوم على صادرات الديزل بـ 13.5 روبية للتر”، موضحة أن التعديل شمل رسوم تصدير وقود الطائرات لتصبح عند 9.5 روبية للتر الواحد.

وأشار البيان إلى أن هذه المعدلات تخضع لمراجعة كل أسبوعين، وذلك بناءً على متوسط الأسعار الدولية للنفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات خلال الفترة منذ المراجعة الأحدث.

يذكر أن شركات الوقود المملوكة للدولة في الهند رفعت في الخامس عشر من أيار الجاري أسعار البنزين والديزل بمقدار ثلاث روبيات للتر، في أول زيادة من نوعها منذ أربع سنوات، وذلك لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية.