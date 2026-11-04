إغلاق مراكز الاقتراع تباعاً بعد انتهاء التصويت بالانتخابات النصفية الأمريكية‏

‏واشنطن-سانا‏

أُغلقت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، تباعا بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم في ‏انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط منافسة بين الحزبين الجمهوري ‏والديمقراطي للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.‏

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وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الاربعاء، أن عمليات إغلاق مراكز الاقتراع بدأت ‏عند السادسة من مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرقي في أجزاء من ولايتي إنديانا ‏وكنتاكي، قبل أن تتوالى في ولايات أخرى عند السابعة والثامنة والتاسعة مساءً، ‏وصولاً إلى آخر المراكز في أجزاء من ألاسكا عند الواحدة بعد منتصف الليل.‏

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وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إلى جانب 35 ‏مقعداً في مجلس الشيوخ، فضلاً عن انتخابات لاختيار حكام في 36 ولاية وعدد من ‏المناصب المحلية والاستفتاءات على مستوى الولايات، وسط تنافس على الأغلبية في ‏المجلسين.‏

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وأشارت الوكالة إلى أن إغلاق مراكز الاقتراع لا يعني ظهور النتائج النهائية فوراً، إذ ‏قد تستغرق عمليات فرز الأصوات وإعلان الفائزين ساعات أو أياماً في بعض ‏الولايات، تبعاً لإجراءات الفرز والتصويت البريدي.‏

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وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسات بارزة في عدد من الولايات، بينها مين ‏ونيوهامبشير وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وميشيغان وأوهايو ‏وآيوا وكانساس وتكساس وألاسكا، وهي الولايات التي تتركز عليها المتابعة في ‏المعركة على أغلبية المجلس.‏

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وتُعد هذه الانتخابات اختباراً سياسياً مهماً للإدارة الأمريكية والأحزاب المتنافسة، وسط ‌‏متابعة واسعة لنتائجها وتأثيرها على توجهات السياسة الداخلية والخارجية خلال الفترة ‌‏المقبلة.‏