إغلاق مراكز الاقتراع تباعاً بعد انتهاء التصويت بالانتخابات النصفية الأمريكية‏

واشنطن-سانا
أُغلقت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، تباعا بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط منافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الاربعاء، أن عمليات إغلاق مراكز الاقتراع بدأت عند السادسة من مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرقي في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي، قبل أن تتوالى في ولايات أخرى عند السابعة والثامنة والتاسعة مساءً، وصولاً إلى آخر المراكز في أجزاء من ألاسكا عند الواحدة بعد منتصف الليل.
وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إلى جانب 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، فضلاً عن انتخابات لاختيار حكام في 36 ولاية وعدد من المناصب المحلية والاستفتاءات على مستوى الولايات، وسط تنافس على الأغلبية في المجلسين.
وأشارت الوكالة إلى أن إغلاق مراكز الاقتراع لا يعني ظهور النتائج النهائية فوراً، إذ قد تستغرق عمليات فرز الأصوات وإعلان الفائزين ساعات أو أياماً في بعض الولايات، تبعاً لإجراءات الفرز والتصويت البريدي.
وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسات بارزة في عدد من الولايات، بينها مين ونيوهامبشير وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وميشيغان وأوهايو وآيوا وكانساس وتكساس وألاسكا، وهي الولايات التي تتركز عليها المتابعة في المعركة على أغلبية المجلس.
وتُعد هذه الانتخابات اختباراً سياسياً مهماً للإدارة الأمريكية والأحزاب المتنافسة، وسط متابعة واسعة لنتائجها وتأثيرها على توجهات السياسة الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.