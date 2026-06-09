أردوغان: نجاح تركيا في صناعاتها الدفاعية وقدراتها التكنولوجية جعلها أكثر استقلالية وتأثيراً

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده انتقلت إلى مرحلة باتت فيها تصنع مسارها بنفسها وتُفشل المخططات التي تستهدفها، مؤكداً أن نجاحاتها في مكافحة الإرهاب وتعزيز صناعاتها الدفاعية وقدراتها التكنولوجية، أسست لعهد جديد جعلها أكثر استقلالية وتأثيراً إقليمياً ودولياً.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله في كلمة له بافتتاح “مؤتمرات الأمن القومي” بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: إن “تركيا اليوم تعد من بين الدول التي تقرأ الأحداث بأفضل شكل، وتدرك مبكراً التحولات في مفهوم الأمن وتستعد لها”.

وأضاف أردوغان: “ليس لدينا خيار سوى أن نكون أقوياء، ليس فقط من أجل بقائنا وأمننا، بل من أجل سلام واستقرار أصدقائنا وإخوتنا”.

وأشار أردوغان إلى أن مسار “تركيا خالية من الإرهاب” هو عنوان للرؤية الإستراتيجية المتعلقة بالقرن الجديد لتركيا وهو يتجاوز كونه سياسة أمنية.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده حققت “إنجازات حاسمة” بفضل إستراتيجية “القضاء على الإرهاب في منبعه” مشيراً إلى أن ” أنقرة تبنتها بشكل خاص بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف عام 2016″.

وكان أردوغان أعلن في الـ 21 من نيسان الماضي أن بلاده ستواصل “الدفاع عن السلام والاستقرار، ومواجهة من يستثمرون في الحروب والفوضى”، إلى جانب تعزيز قدراتها الدفاعية، وتوسيع شراكاتها الدولية “على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام”.