وزارة السياحة تشارك غداً في سوق السفر العالمي بلندن ‏

دمشق -سانا
تشارك وزارة السياحة، في معرض سوق السفر العالمي (World Travel Market London 2026)، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من الـ 3 إلى الـ 5 من تشرين الثاني الجاري، بوفد يترأسه وزير السياحة مازن الصالحاني، يرافقه معاون الوزير فرج القشقوش.
أكثر من 180 دولة حاضرة
أوضحت وزارة السياحة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن المعرض يستقطب أكثر من 4 آلاف جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، وممثلين عن أكثر من 180 دولة، إلى جانب آلاف المتخصصين وصناع القرار في قطاع السياحة، ما يجعله منصة للتواصل المباشر بين الوجهات السياحية والأسواق المصدرة للزوار.
وبيّنت الوزارة، أن مشاركتها في هذا المعرض، تسلط الضوء على تنوع المنتج السياحي السوري، من المدن التاريخية والمواقع الأثرية والأسواق التراثية، إلى السياحة الدينية والطبيعية والتجارب الثقافية والضيافة المحلية، مع التركيز على تقديم سوريا كوجهة غنية بالتجارب القابلة للتطوير والتسويق ضمن برامج السفر الدولية، بما يلبي اهتمامات شرائح مختلفة من السياح.
تعزيز حضور سوريا في الأسواق الدولية
أكد الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا، أن الهدف من المشاركة هو أن تتحول مقومات سوريا السياحية إلى برامج سفر فعلية، وشراكات مع منظمي الرحلات الدوليين، وفرص استثمار تعود بالنفع على قطاع الضيافة والمجتمعات المحلية، لافتاً إلى أن المشاركة في معرض لندن تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز حضور سوريا في الأسواق الدولية.
وقال الصالحاني: “نشارك اليوم في المعارض العالمية برؤية تتجاوز التعريف بالمقومات السياحية التي تمتلكها سوريا، ونجاحنا لا يُقاس فقط بعدد الزوار الذين نستقطبهم، بل بالقيمة الاقتصادية التي تضيفها كل زيارة إلى سوريا”.
وأضاف الصالحاني: “إن المشاركة في المعرض تتيح لنا التواصل المباشر مع شركاء صناعة السفر، وفهم متطلبات الأسواق الدولية، والعمل مع القطاع الخاص على تطوير منتجات سياحية قادرة على المنافسة واستقطاب شرائح جديدة من الزوار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير الخدمات ورفع جاهزية المنشآت السياحية، وتوسيع خيارات الإقامة والتجارب المتاحة للزوار”.
استهداف الأسواق الأوروبية
وتوفر المشاركة، وفقاً للصالحاني، فرصة للشركات السياحية السورية للتواصل مع منظمي الرحلات ووكالات السفر وشركات إدارة الوجهات، واستكشاف فرص إدراج المدن والمواقع السورية ضمن برامج السفر الدولية، ولا سيما في الأسواق الأوروبية، إلى جانب تبادل الخبرات حول اتجاهات الطلب وتطوير التجربة السياحية، والتحول الرقمي في خدمات السفر.
وكانت سوريا شاركت في الخامس عشر من أيلول الماضي، في سوق السفر العربي (ATM) 2026 بدبي، في إطار توجه وزارة السياحة لتعزيز حضور الوجهة السورية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتوسيع الشراكات مع المستثمرين وشركات السياحة والسفر والضيافة والطيران.