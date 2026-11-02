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وزارة السياحة تشارك غداً في سوق السفر العالمي بلندن ‏

photo 2026 11 02 20 33 00 وزارة السياحة تشارك غداً في سوق السفر العالمي بلندن ‏
وزارة السياحة السورية-دمشق-سانا

‏دمشق -سانا

‌‏تشارك وزارة السياحة، في معرض سوق السفر العالمي ‌‏(‏World Travel Market London 2026‌‏)، الذي ‏تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من الـ 3 إلى الـ 5 من تشرين الثاني الجاري، بوفد يترأسه وزير السياحة ‏مازن الصالحاني، يرافقه معاون الوزير فرج القشقوش.‏

‏ أكثر من 180 دولة حاضرة

أوضحت وزارة السياحة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم ‏الإثنين، أن المعرض يستقطب أكثر من 4 آلاف جهة عارضة ‏من مختلف أنحاء العالم، وممثلين عن أكثر من 180 دولة، ‏إلى جانب آلاف المتخصصين وصناع القرار في قطاع ‏السياحة، ما يجعله منصة للتواصل المباشر بين الوجهات ‏السياحية والأسواق المصدرة للزوار.‏

‏وبيّنت الوزارة، أن مشاركتها في هذا المعرض، تسلط الضوء ‏على تنوع المنتج السياحي السوري، من المدن التاريخية ‏والمواقع الأثرية والأسواق التراثية، إلى السياحة الدينية ‏والطبيعية والتجارب الثقافية والضيافة المحلية، مع التركيز ‏على تقديم سوريا كوجهة غنية بالتجارب القابلة للتطوير ‏والتسويق ضمن برامج السفر الدولية، بما يلبي اهتمامات ‏شرائح مختلفة من السياح.‏

تعزيز حضور سوريا في الأسواق الدولية

‏أكد الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا، أن الهدف من ‏المشاركة هو أن تتحول مقومات سوريا السياحية إلى برامج ‏سفر فعلية، وشراكات مع منظمي الرحلات الدوليين، وفرص ‏استثمار تعود بالنفع على قطاع الضيافة والمجتمعات المحلية، ‏لافتاً إلى أن المشاركة في معرض لندن تأتي ضمن توجه ‏الوزارة لتعزيز حضور سوريا في الأسواق الدولية.‏

‏وقال الصالحاني: “نشارك اليوم في المعارض العالمية برؤية ‏تتجاوز التعريف بالمقومات السياحية التي تمتلكها سوريا، ‏ونجاحنا لا يُقاس فقط بعدد الزوار الذين نستقطبهم، بل بالقيمة ‏الاقتصادية التي تضيفها كل زيارة إلى سوريا”.‏

‏وأضاف الصالحاني: “إن المشاركة في المعرض تتيح لنا ‏التواصل المباشر مع شركاء صناعة السفر، وفهم متطلبات ‏الأسواق الدولية، والعمل مع القطاع الخاص على تطوير ‏منتجات سياحية قادرة على المنافسة واستقطاب شرائح جديدة ‏من الزوار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على ‏تطوير الخدمات ورفع جاهزية المنشآت السياحية، وتوسيع ‏خيارات الإقامة والتجارب المتاحة للزوار”.‏

‏ استهداف الأسواق الأوروبية

‏وتوفر المشاركة، وفقاً للصالحاني، فرصة للشركات السياحية ‏السورية للتواصل مع منظمي الرحلات ووكالات السفر ‏وشركات إدارة الوجهات، واستكشاف فرص إدراج المدن ‏والمواقع السورية ضمن برامج السفر الدولية، ولا سيما في ‏الأسواق الأوروبية، إلى جانب تبادل الخبرات حول اتجاهات ‏الطلب وتطوير التجربة السياحية، والتحول الرقمي في خدمات ‏السفر.‏

‏وكانت سوريا شاركت في الخامس عشر من أيلول الماضي، ‏في سوق السفر العربي ‌‎(ATM) 2026‌‏ بدبي، في إطار توجه ‏وزارة السياحة لتعزيز حضور الوجهة السورية في الأسواق ‏الإقليمية والدولية، وتوسيع الشراكات مع المستثمرين ‏وشركات السياحة والسفر والضيافة والطيران.‏

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