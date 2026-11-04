ارتفاع عدد القتلى جراء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,618

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,618 قتيلاً و175,920 جريحاً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها على تطبيق تلغرام اليوم الأربعاء: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية ثلاثة قتلى، و21 إصابة، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول من عام 2025 إلى 1,602والجرحى إلى 5,794.
وأضافت الوزارة: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.