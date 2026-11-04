ارتفاع عدد القتلى جراء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,618

‏القدس المحتلة-سانا

‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‏غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023 إلى ⁠74,618 قتيلاً و175,920 ‏جريحاً.‏

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها على تطبيق تلغرام اليوم ‏الأربعاء: إنّ ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية ثلاثة ‏قتلى، و21 إصابة، ‏ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين ‏الأول من عام 2025 إلى ‌‏1,602والجرحى إلى 5,794.‏

‏

وأضافت الوزارة: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏‌‏في ظل ‌‏‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏