وزارة الطوارئ: ارتفاع ملحوظ في رطوبة التربة ‏في مساحات واسعة من سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن أحدث ‏خرائط النظام الأوروبي للتوعية بالفيضانات ‌‏(‏EFAS‏)، التابع لخدمة كوبرنيكوس الأوروبية، ‏تظهر ارتفاعاً ملحوظاً في رطوبة التربة مقارنة ‏بالمعدلات الطبيعية في مساحات واسعة من ‏سوريا، بعد الفعالية الجوية التي أثرت على البلاد ‏ما بين 28-29 تشرين الأول، وذلك وفق بيانات ‏يوم أمس الأحد.‏

ماذا تظهر الخريطة؟

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الإثنين، أن دلالات الألوان في الخريطة المرفقة وفق ‏التالي:‏

‏- اللون الأزرق: رطوبة تربة أعلى بكثير من ‏المعدلات الطبيعية، وتظهر بشكل واضح في ‏المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية من ‏البلاد.‏ ‏- اللون البنفسجي: رطوبة أعلى من المعدلات ‏المعتادة بدرجات متفاوتة.‏ ‏- اللون الرمادي الفاتح: ظروف رطوبة قريبة من ‏المعدلات الطبيعية.‏ ‏- الأصفر والأحمر: مناطق تعاني من جفاف نسبي ‏مقارنة بالمعدلات الطبيعية.‏

وأكدت الوزارة، أن هذه البيانات تعتمد على نموذج ‏المحاكاة الهيدرولوجية ‏LISFLOOD، الذي يقارن ‏رطوبة التربة بالظروف المناخية المرجعية للفترة ‌‏1990–2016.‏

أهمية هذه المؤشرات للإنذار المبكر

بيّنت الوزارة، أن ارتفاع رطوبة التربة قد يؤدي ‏إلى انخفاض قدرتها على امتصاص كميات إضافية ‏من مياه الأمطار، ما يزيد احتمالية تشكل الجريان ‏السطحي والسيول عند حدوث هطولات مطرية ‏غزيرة، خصوصاً في المناطق المنخفضة ‏والأحواض المائية المعرضة للفيضانات.‏

وقالت الوزارة: “تعد هذه البيانات مؤشراً مهماً في ‏تقييم مخاطر السيول والفيضانات، لكنها لا تعني ‏بالضرورة حدوث فيضانات أو تشبع التربة ‏بالكامل، إذ يتطلب تحديد مستوى الخطورة دمجها ‏مع توقعات الهطول المطري والبيانات ‏الهيدرولوجية والطبوغرافية”.‏

وأضافت: “تبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم ‏منظومة الإنذار المبكر متعددة المخاطر في ‏سوريا، من خلال منصة ‏ClimWeb، وربط ‏المعلومات المناخية والهيدرولوجية بتوقعات ‏المخاطر والآثار المحتملة على السكان والبنية ‏التحتية”.‏

وبيّنت الوزارة، أنه يمكن متابعة التحذيرات ‏المناخية عبر منصة ‏ClimWeb‏ من خلال الدخول ‏إلى الرابط.

وشهدت معظم المناطق السورية منذ عصر الثلاثاء ‏وحتى فجر السبت الماضيين ‏أمطاراً غزيرة، ‏وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى لتشكل ‏السيول ‏والفيضانات وقطع العديد من الطرق.‏