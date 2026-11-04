قبوات: نعمل على إصلاحات تشريعية تضمن هوية قانونية للأطفال وحماية ‏الفئات الضعيفة

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جنيف-سانا‏

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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، أن الأوضاع الناجمة عن ‏الحرب في سوريا فرضت أعباءً كبيرة على النساء والأرامل اللواتي يواجهن ‏تحديات يومية لحماية أطفالهن، مشيرة إلى أن غياب الآباء أو فقدان الأوراق ‏الثبوتية ينعكس صعوبة في الحصول على الرقم الوطني، والحماية ‏الاجتماعية والصحية، والتعليم، مع خطر الوقوع في انعدام الجنسية ‏والتهميش.‏

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وأوضحت الوزيرة قبوات، في كلمة خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حول ‏الهوية القانونية في سوريا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن ‏الهوية القانونية للطفل ليست مجرد ورقة أو معاملة إدارية، بل هي المدخل ‏الأساسي للوصول إلى المدرسة والرعاية الصحية والعدالة والحماية ‏الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة تقوم بإصلاحات واسعة على المستويات ‏التشريعية والقانونية والإدارية.‏

لجنة لدراسة منح الجنسية لأبناء السوريات

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة ‏الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية ‏والعمل ومجلس الدولة، لدراسة اقتراح منح الجنسية السورية لأطفال النساء ‏السوريات المتزوجات من غير سوريين.‌‏

إصلاحات قضائية وتسهيلات إدارية

وحول الإصلاح القضائي والإداري، كشفت الوزيرة قبوات عن تطبيق نماذج ‏للعدالة التصالحية للأطفال، وإعادة هيكلة رسوم المحاكم في المسائل المدنية ‏كي لا تكون العوائق المالية حائلاً دون تثبيت الهوية القانونية للطفل، فضلاً ‏عن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لتدريب قضاة ‏محكمة الأحداث على التعامل مع قضايا الأطفال المنفصلين عن ذويهم بما يحقق ‏مصالحهم العليا.‏

وأضافت أنه تم تشكيل لجان قضائية متخصصة في الرقة وشرق حلب لإعادة ‏المحاكم والسجلات المدنية وتقديم الخدمات للمجتمعات التي انقطعت عن ‏مؤسسات الدولة، مع إتاحة إمكانية رفع دعاوى تصويب القيود والسجلات في ‏أي مكان داخل البلاد لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الروتين ‏والبيروقراطية.‏

الرعاية الاجتماعية

وتطرقت الوزيرة قبوات إلى الأبعاد الإنسانية في التعامل مع الأطفال ‏المتأثرين بالحرب ، مشددة على أن الطفل بريء تماماً ولا يتحمل تبعات ‏خيارات ذويه، مستشهدة بتجربة الوزارة في استلام ورعاية 35 طفلاً عقب ‏إغلاق مخيم الهول في شباط 2026، حيث تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي ‏الشامل لهم وإعادة دمجهم في المدارس والأنشطة المجتمعية.‏

ودعت الوزيرة إلى منح فترة سماح وتسهيلات للأسر التي اضطرت للجوء ‏إلى حلول مؤقتة لتسجيل أطفالها بغية الحصول على الخدمات الأساسية، ‏مؤكدة التزام الوزارة بجهود الاندماج الشامل في مختلف المناطق وتقديم ‏الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في السجلات المدنية.‏

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وختمت قبوات كلمتها بالتأكيد على أن معيار نجاح المنظومة يقاس بكيفية ‏حماية الفئات الضعيفة، وبناء بيئة آمنة تضمن لكل طفل هوية قانونية ‏مستقرة، ولكل أسرة وصولاً سهلاً إلى العدالة، وتمكين الأم السورية من منح ‏جنسيتها لأبنائها.‏

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يذكر أن حلقة النقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا تعقد ‏بمقر الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة سبل حماية الأطفال والأسر المتضررة ‏من الحرب، واستعراض الجهود الوطنية والدولية لمعالجة قضايا انعدام ‏الجنسية وفقدان الوثائق الرسمية.‏