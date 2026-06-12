“الناتو” يخفّض تدريجياً قوام بعثته في كوسوفو مع تحسن الوضع الأمني

بروكسل-سانا

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة أنه سيبدأ خلال العام المقبل تعديلاً تدريجياً في حجم بعثته في كوسوفو، استناداً إلى التحسن المستمر في الأوضاع الأمنية هناك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القائد الأعلى لقوات الحلف الجنرال أليكسوس غرينكويتش قوله في بيان: إنّ “حلف الناتو وقوة كوسوفو ملتزمان بشكل كامل بأمن واستقرار كوسوفو”، معتبراً أن هذا الالتزام أسهم في تعزيز الاستقرار بالتوازي مع تنامي قدرات المؤسسات الأمنية المحلية.

وأوضح غرينكويتش أن الظروف الحالية تتيح فرصة لإعادة تقييم حجم القوات وتموضعها، وأن عملية الخفض ستتم بشكل تدريجي ومدروس، وبما يتماشى مع التطورات على الأرض، ويمكن التراجع عنها إذا لزم الأمر.

ويشارك أكثر من ألف جندي من 30 دولة في بعثة الناتو في كوسوفو التي بدأت مهامها في الـ 12 من حزيران عام 1999 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.