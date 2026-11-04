ندوة بيئية في طرطوس تناقش التغير المناخي ‏

طرطوس-سانا

ناقشت ندوة بيئية في المركز الثقافي بطرطوس، اليوم الأربعاء، التغيرات ‏المناخية وتداعياتها على الأمن الغذائي، والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية ‏طبقة الأوزون، وسبل التحول إلى تقنيات وبدائل صديقة للبيئة، وذلك بمناسبة ‏يوم البيئة العربي واليوم الوطني للبيئة، تحت شعار «نستعيد بيئتنا… ونكمل ‏الحكاية».‏

وتحدث مدير مركز التصنيع والاستشارات العلمية في جامعة طرطوس، ‏الدكتور سعود عبد الحليم كدة، عن التحولات المناخية والظواهر المتطرفة، ‏ومنها الهطولات المطرية غير المعتادة والعواصف والتغيرات في حركة ‏المحيطات والمياه، وانعكاساتها على الأمن الغذائي العالمي.‏

وأوضح كدة في تصريح لـ سانا، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب الاعتماد ‏على البيانات العلمية الصادرة عن مراكز الرصد والمنظمات الدولية المعنية ‏بالمناخ، ووضع سياسات تساعد الدول والمؤسسات والأفراد على التكيف مع ‏التحولات المناخية والحد من آثارها على الموارد والإنتاج الغذائي.‏

بدائل صديقة للبيئة

كما ناقش المشاركون التزامات سوريا بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة ‏بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، ومتطلبات تجميد استخدامها وإعادة ‏تدويرها وخفضها تدريجياً، والتحول إلى البدائل الصديقة للبيئة، بما يشمل ‏توفير المعدات والخبرات اللازمة.‏

وبين مدير البيئة في طرطوس، محمد صالح، أن المرحلة المقبلة تتطلب ‏التنسيق بين الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية والأفراد لاختيار التقنيات ‏والمعدات الصديقة للبيئة ومواكبة الالتزامات الدولية.‏

وأكد صالح أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، مشيراً إلى أن الندوة تأتي ‏استكمالاً لأنشطة بيئية في المحافظة، شملت حملات نظافة في حديقة ‏المشروع وجزيرة أرواد، ومعرضاً بيئياً في صالة المدينة القديمة، ونشاطاً ‏توعوياً في مدرسة رجب صالح بالتعاون مع مديرية التربية.‏

وتضمنت الندوة فقرات فنية وعرضاً مرئياً لتعزيز الوعي البيئي والمشاركة ‏المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية.‏