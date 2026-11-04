الناخبون الأمريكيون يواصلون التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

واشنطن-سانا



يواصل الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط منافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.



وذكرت وكالة اسوشيتيد برس أنه يتعين على الديمقراطيين الفوز بأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ وثلاثة مقاعد في مجلس النواب، لانتزاع السيطرة على المجلسين من الجمهوريين.



وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إلى جانب 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، فضلاً عن انتخابات لاختيار حكام في 36 ولاية وعدد من المناصب المحلية والاستفتاءات على مستوى الولايات.



وكان أكثر من 59 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم مبكراً قبل فتح مراكز الاقتراع في وقت سابق اليوم، بحسب بيانات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.



وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسات بارزة في عدد من الولايات، بينها مين ونيوهامبشير وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وميشيغان وأوهايو وآيوا وكانساس وتكساس وألاسكا، وهي الولايات التي تتركز عليها المتابعة في المعركة على أغلبية المجلس.



وفي مجلس النواب، تجري الانتخابات هذا العام على خريطة انتخابية مختلفة بصورة ملحوظة عن تلك التي استخدمت عام 2024، بعدما أعيد رسم نحو ثلث الدوائر الانتخابية بدرجات متفاوتة خلال الدورة الحالية.



ومن المقرر أن تبدأ مراكز الاقتراع في الإغلاق تباعاً في وقت لاحق اليوم، وفقاً للتوقيت المحلي لكل ولاية، لتبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية في السباقات المختلفة.



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وتُعد هذه الانتخابات اختباراً سياسياً مهماً للإدارة الأمريكية والأحزاب المتنافسة، وسط ‏متابعة واسعة لنتائجها وتأثيرها على توجهات السياسة الداخلية والخارجية خلال الفترة ‏المقبلة.