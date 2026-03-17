الرئيس المصري يدين الاعتداءات الإيرانية على الأراضي السعودية

القاهرة-سانا

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية على الأراضي السعودية وعدة دول عربية، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة عربية شقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان له: إن الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أكد خلاله دعم مصر ومساندتها الكاملة للسعودية واحترام سيادة كل الدول العربية ومقدرات شعوبها في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار السيسي خلال الاتصال إلى الجهود التي تبذلها بلاده مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج، وأن الأمن القومي لكليهما جزء لا يتجزأ، كما نوه بالجهود التي تقوم بها السعودية من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء التصعيد الراهن.

بدوره، أشاد ولي العهد السعودي بموقف مصر الداعم والمساند للسعودية، مؤكداً على الروابط والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل الحفاظ على استقرار الدول العربية.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن ودول إقليمية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من شباط الماضي، لاعتداءات بصواريخ ومسيرات إيرانية، ما يثير مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة.