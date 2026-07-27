تشاد تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

إنجامينا-سانا

أعلنت تشاد اليوم الإثنين انسحابها رسمياً من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مبررة قرارها بمحدودية فعالية المحكمة واتباعها نهجاً انتقائياً يركز التحقيقات والملاحقات بصورة غير متناسبة على الدول الإفريقية.

وقالت وزارة الخارجية التشادية في بيان: إن الحكومة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته الوديع لنظام روما الأساسي، بقرارها السيادي الانسحاب من النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (127) منه.

وأوضحت أن القرار جاء عقب مراجعة شاملة لأداء المحكمة منذ دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ عام 2002، مشيرة إلى أن حصيلة عملها ظلت محدودة مقارنة بالتطلعات التي رافقت تأسيسها.

وأضافت أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المحكمة تظهر أن عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي يبلغ 125 دولة، بينها 33 دولة إفريقية، فيما تعكس القضايا التي باشرتها المحكمة ما اعتبرته تشاد “انتقائية واضحة” في تركيز التحقيقات على القارة الإفريقية.

ودعت الحكومة التشادية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه إلى تكثيف الجهود لتعزيز وتفعيل الآليات القضائية الإفريقية، بما يسهم في بناء منظومة عدالة قارية أكثر إنصافاً وتوازناً وفاعلية.

وجددت التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب عن أخطر الجرائم، وبالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الصكوك الدولية الأخرى.

وكانت دول “تحالف الساحل”، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أودعت في حزيران الماضي وثائق انسحابها الرسمية من المحكمة الجنائية الدولية لدى الأمم المتحدة، لتبدأ بذلك الإجراءات القانونية التي تستغرق عاماً قبل دخول قرارات الانسحاب حيز التنفيذ.