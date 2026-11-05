بعد ثمانية أيام من عمليات البحث.. العثور على جثة المفقود الثاني جراء السيول غربي الطبقة

الرقة-سانا

عثرت فرق القوات البحرية في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، على جثة المفقود الثاني غربي مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، بعد ثمانية أيام من عمليات البحث ، إثر جرفه بمياه السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة.

وأفاد مدير الشؤون الصحفية في مديرية الإعلام بالرقة، أحمد الشبلي، في تصريح لمراسل سانا، أن المفقود الثاني من مرتبات وزارة الدفاع، عُثر عليه بالقرب من قرية سريان، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال طريق الرقة -حلب الدولي، غربي مدينة الطبقة.

وجاء العثور على الجثة نتيجة تضافر جهود فرق الإنقاذ والدفاع المدني والخدمات الفنية والقوات البحرية ووحدات الضفادع البشرية التابعة لوزارة الدفاع، في عمليات البحث عن المفقودين.

وكانت فرق الإنقاذ قد انتشلت جثة المفقود الأول أول أمس الإثنين بعد ستة أيام من البحث المتواصل، إثر انهيار جسر السلماني مساء الأربعاء الماضي، وانجراف شخصين بمياه السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة.

وشهدت محافظات الرقة إلى جانب محافظات أخرى، خلال الأسبوع الماضي، هطولات مطرية رعدية ‏مصحوبة برياح قوية، ‏تسببت بحدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، ‏وانقطاع عدد من الطرقات.‏