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تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب

dji fly ٢٠٢٥١٠١٥ ٢٣٠٨١٢ 0273 1793801002968 photo تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب
تأهيل قناة الري في سهل الغاب-حماة 4-11-2026-سانا

حماة-سانا

نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، بالتعاون مع منظمة الأغذية ‏والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أعمال صيانة وإعادة تأهيل عدد من قنوات ‏الري في سهل الغاب، بهدف رفع كفاءة المنظومة المائية، وتحسين وصول ‏مياه الري إلى الأراضي الزراعية، وإعادة مساحات جديدة إلى الخدمة.‏

dji fly ٢٠٢٥١٠١٥ ٢٣٠٥١٤ 0257 1793801011536 photo تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب

وأوضح مدير مديرية الري والصرف في الهيئة المهندس حسان محفوض، ‏في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الأعمال تشمل إعادة تأهيل قناة (‏G2‌‏) ‏ضمن نطاق مركز ري تل الفار، من خلال صب وإكساء نحو 8000 متر ‏مربع وصيانة الأعمال الحديدية، بما يسهم في رفع كفاءة القناة وإيصال المياه ‏إلى أبعد مسافة ممكنة، وإعادة ري نحو 9000 هكتار.‏

dji fly ٢٠٢٥١٠١٥ ٢٣٠٦٣٨ 0267 1793801005733 photo تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب

وأشار محفوض إلى أن أعمال صيانة القناة الصندوقية (‏G3‌‏) تتضمن صب ‏وإكساء الجدران والأرضيات والشدادات، باستخدام نحو 50 متراً مكعباً من ‏البيتون المسلح، بما يتيح إعادة إدخال نحو 7000 هكتار إلى الري.‏

وأضاف أن أعمال صيانة القناة (‏G4‌‏) تشمل مساحة 9000 متر مربع، إلى ‏جانب صيانة سيفون الشريعة وإعادة تأهيله، وتنفيذ عبارة عند تقاطع ‏الطريق العام في باب الطاقة الكريم، فضلاً عن تعزيل بعض المصارف ‏الرئيسية في المنطقة، مبيناً أن الأعمال تستهدف إعادة خدمة أكثر من 2500 ‏هكتار.‏

تحسين كفاءة الري

وأكد محفوض أن الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة قنوات الري وإعادة أكبر ‏مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية إلى الخدمة، مشيراً إلى أن أعمال ‏الصيانة الحالية تعد الأولى منذ تأسيس هذه القنوات.‏

وكانت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب نفذت بالتعاون مع منظمة الأغذية ‏والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” خلال آذار 2026 أعمال صيانة وتأهيل ‏لقناتي الري (‏G1‌‏) و(‏G2‌‏) شملت تنفيذ أعمال بيتونية وتعزيل مصارف ‏ترابية، بهدف تحسين كفاءة منظومة الري، والحد من الهدر المائي في سهل ‏الغاب.‏

dji fly ٢٠٢٥١٠١٥ ٢٣٠٦١٢ 0263 1793801007832 photo تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب
dji fly ٢٠٢٥١٠١٥ ٢٣٠٩٣٦ 0277 1793801001234 photo تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب
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