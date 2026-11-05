تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب

حماة-سانا

نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، بالتعاون مع منظمة الأغذية ‏والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أعمال صيانة وإعادة تأهيل عدد من قنوات ‏الري في سهل الغاب، بهدف رفع كفاءة المنظومة المائية، وتحسين وصول ‏مياه الري إلى الأراضي الزراعية، وإعادة مساحات جديدة إلى الخدمة.‏

وأوضح مدير مديرية الري والصرف في الهيئة المهندس حسان محفوض، ‏في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الأعمال تشمل إعادة تأهيل قناة (‏G2‌‏) ‏ضمن نطاق مركز ري تل الفار، من خلال صب وإكساء نحو 8000 متر ‏مربع وصيانة الأعمال الحديدية، بما يسهم في رفع كفاءة القناة وإيصال المياه ‏إلى أبعد مسافة ممكنة، وإعادة ري نحو 9000 هكتار.‏

وأشار محفوض إلى أن أعمال صيانة القناة الصندوقية (‏G3‌‏) تتضمن صب ‏وإكساء الجدران والأرضيات والشدادات، باستخدام نحو 50 متراً مكعباً من ‏البيتون المسلح، بما يتيح إعادة إدخال نحو 7000 هكتار إلى الري.‏

وأضاف أن أعمال صيانة القناة (‏G4‌‏) تشمل مساحة 9000 متر مربع، إلى ‏جانب صيانة سيفون الشريعة وإعادة تأهيله، وتنفيذ عبارة عند تقاطع ‏الطريق العام في باب الطاقة الكريم، فضلاً عن تعزيل بعض المصارف ‏الرئيسية في المنطقة، مبيناً أن الأعمال تستهدف إعادة خدمة أكثر من 2500 ‏هكتار.‏

تحسين كفاءة الري

وأكد محفوض أن الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة قنوات الري وإعادة أكبر ‏مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية إلى الخدمة، مشيراً إلى أن أعمال ‏الصيانة الحالية تعد الأولى منذ تأسيس هذه القنوات.‏

وكانت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب نفذت بالتعاون مع منظمة الأغذية ‏والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” خلال آذار 2026 أعمال صيانة وتأهيل ‏لقناتي الري (‏G1‌‏) و(‏G2‌‏) شملت تنفيذ أعمال بيتونية وتعزيل مصارف ‏ترابية، بهدف تحسين كفاءة منظومة الري، والحد من الهدر المائي في سهل ‏الغاب.‏