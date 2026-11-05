تأهيل قنوات الري يعيد أكثر من 18 ألف هكتار للخدمة في سهل الغاب

حماة-سانا
نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أعمال صيانة وإعادة تأهيل عدد من قنوات الري في سهل الغاب، بهدف رفع كفاءة المنظومة المائية، وتحسين وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، وإعادة مساحات جديدة إلى الخدمة.
وأوضح مدير مديرية الري والصرف في الهيئة المهندس حسان محفوض، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الأعمال تشمل إعادة تأهيل قناة (G2) ضمن نطاق مركز ري تل الفار، من خلال صب وإكساء نحو 8000 متر مربع وصيانة الأعمال الحديدية، بما يسهم في رفع كفاءة القناة وإيصال المياه إلى أبعد مسافة ممكنة، وإعادة ري نحو 9000 هكتار.
وأشار محفوض إلى أن أعمال صيانة القناة الصندوقية (G3) تتضمن صب وإكساء الجدران والأرضيات والشدادات، باستخدام نحو 50 متراً مكعباً من البيتون المسلح، بما يتيح إعادة إدخال نحو 7000 هكتار إلى الري.
وأضاف أن أعمال صيانة القناة (G4) تشمل مساحة 9000 متر مربع، إلى جانب صيانة سيفون الشريعة وإعادة تأهيله، وتنفيذ عبارة عند تقاطع الطريق العام في باب الطاقة الكريم، فضلاً عن تعزيل بعض المصارف الرئيسية في المنطقة، مبيناً أن الأعمال تستهدف إعادة خدمة أكثر من 2500 هكتار.
تحسين كفاءة الري
وأكد محفوض أن الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة قنوات الري وإعادة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية إلى الخدمة، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة الحالية تعد الأولى منذ تأسيس هذه القنوات.
وكانت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب نفذت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” خلال آذار 2026 أعمال صيانة وتأهيل لقناتي الري (G1) و(G2) شملت تنفيذ أعمال بيتونية وتعزيل مصارف ترابية، بهدف تحسين كفاءة منظومة الري، والحد من الهدر المائي في سهل الغاب.