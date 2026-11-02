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الاتحاد الأوروبي يدين تصعيد ميليشيا الحوثي في اليمن ‏والسعودية

thumbs b c 0af736b8d0f0ac296c0be9fb200b5142 الاتحاد الأوروبي يدين تصعيد ميليشيا الحوثي في اليمن ‏والسعودية
مبنى الاتحاد الأوروبي-وكالة الأناضول

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بروكسل- سانا‏

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي ‏في اليمن وهجماتها على المملكة العربية السعودية، داعياً إياها ‏إلى وقف جميع أنشطتها العسكرية فوراً.‏
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وأكد الاتحاد في بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية ‏اليوم الإثنين، نشر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ” إدانته ‏بشكل خاص لهجمات ميليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين ‏والبنية التحتية المدنية”، معرباً عن تضامنه الكامل مع الحكومة ‏اليمنية الشرعية والسعودية وشعبي البلدين.‏
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وشدد الاتحاد على “أن الهجمات الأخيرة على عدن، واستمرار ‏حصار مدينة تعز، والأنشطة العسكرية للميليشيا على الساحل ‏الغربي لليمن، والهجمات على السعودية غير مقبولة”.‏
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وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم العسكري لميليشيا ‏الحوثي، مشيراً إلى أن هذا الدعم ينتهك قرارات عدة لمجلس ‏الأمن الدولي.‏
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كما دعا البيان إلى “التوصل لحل سياسي شامل ومستدام، ‏بقيادة يمنية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها ‏القرار 2216”.‏
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يذكر أن القرار 2216 هو قرار دولي اعتمد النزاع في ‏اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يتيح ‏استخدام القوة أو فرض العقوبات لتنفيذه) وصدر عام 2015، ‏ويعد إحدى المرجعيات الأساسية الثلاث للحل السياسي في ‏اليمن، وتتلخص أبرز بنوده في إنهاء العنف، وانسحاب ميليشيا ‏الحوثي، وتسليم السلاح، وحظر توريد الأسلحة، والتأكيد على ‏سيادة اليمن ووحدته، وضرورة تمكين الحكومة الشرعية ‏المعترف بها دولياً من ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية.‏

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