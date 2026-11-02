الاتحاد الأوروبي يدين تصعيد ميليشيا الحوثي في اليمن ‏والسعودية

بروكسل- سانا
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي في اليمن وهجماتها على المملكة العربية السعودية، داعياً إياها إلى وقف جميع أنشطتها العسكرية فوراً.
وأكد الاتحاد في بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية اليوم الإثنين، نشر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ” إدانته بشكل خاص لهجمات ميليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية”، معرباً عن تضامنه الكامل مع الحكومة اليمنية الشرعية والسعودية وشعبي البلدين.
وشدد الاتحاد على “أن الهجمات الأخيرة على عدن، واستمرار حصار مدينة تعز، والأنشطة العسكرية للميليشيا على الساحل الغربي لليمن، والهجمات على السعودية غير مقبولة”.
وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم العسكري لميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن هذا الدعم ينتهك قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي.
كما دعا البيان إلى “التوصل لحل سياسي شامل ومستدام، بقيادة يمنية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216”.
يذكر أن القرار 2216 هو قرار دولي اعتمد النزاع في اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يتيح استخدام القوة أو فرض العقوبات لتنفيذه) وصدر عام 2015، ويعد إحدى المرجعيات الأساسية الثلاث للحل السياسي في اليمن، وتتلخص أبرز بنوده في إنهاء العنف، وانسحاب ميليشيا الحوثي، وتسليم السلاح، وحظر توريد الأسلحة، والتأكيد على سيادة اليمن ووحدته، وضرورة تمكين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً من ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية.