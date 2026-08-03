الرئيس التركي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

الرياض-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وسبل دعمها وتعزيزها في كل المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

وجدد الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها السعودية مؤخراً، معرباً عن تضامن أنقرة ووقوفها التام إلى جانب الرياض، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده تعمل على ضمان إرساء السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام إسرائيل الصارم بخارطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، مشيراً إلى أن تركيا تتابع التطورات عن كثب.

وتأتي هذه المباحثات في إطار مساعي البلدين لتعزيز التنسيق المشترك، حيث شهدت العلاقات بين أنقرة والرياض خلال العامين الماضيين حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تجسد في تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار، والدفاع، والطاقة، كما يسعى الطرفان إلى إيجاد مقاربات مشتركة تجاه ملفات المنطقة الساخنة، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي.